Mathieu, 27 años, multado con 200 euros por llevar una televisión en el metro: "Te invitan a usar el transporte público y pasa esto"

La normativa de la RATP establece limitaciones para el transporte de equipajes de gran tamaño.

Lo que debía ser un sencillo trayecto de vuelta a casa tras comprar un televisor acabó convirtiéndose en una sanción de 200 euros. Es lo que le ocurrió a Mathieu, un joven parisino de 27 años que fue multado por transportar un televisor de pantalla plana en el metro de París, una decisión que ha reabierto el debate sobre las normas de equipaje en el transporte público y que llega apenas unos meses después de otra polémica multa impuesta por llevar una planta de gran tamaño.

El afectado asegura que el vagón apenas tenía pasajeros y cuestiona una sanción que considera contradictoria con las políticas que fomentan el uso del transporte público para evitar desplazamientos en coche.

Compra un televisor y decide volver en metro



Los hechos ocurrieron un domingo por la tarde, alrededor de las 15.00 horas. Mathieu acudió a una tienda Fnac para recoger un televisor de pantalla plana que había comprado previamente por internet. Acompañado por un amigo, se dirigió a la estación Charles de Gaulle-Étoile para tomar la línea 1 del metro de París.

Según su relato, el andén y los vagones presentaban una afluencia relativamente baja. Además, los tornos de acceso estaban temporalmente fuera de servicio debido a unas obras, por lo que un empleado permitió el paso a ambos viajeros.

La intervención de los inspectores



Poco después de iniciar el trayecto, varios inspectores de la RATP les dieron el alto. Según explica Mathieu, los agentes consideraron que el televisor constituía un equipaje demasiado voluminoso para viajar en el metro y procedieron a imponerle una multa de 200 euros.

El joven asegura que el embalaje no impedía el paso de otros viajeros ni suponía un riesgo para la circulación dentro del vagón, por lo que quedó sorprendido por la decisión. "Te invitan a usar el transporte público y pasa esto", lamentó posteriormente en declaraciones publicadas en Le Parisien.

Un nuevo caso tras la polémica de la planta



La sanción recuerda a otro episodio muy comentado ocurrido en mayo de 2025. En aquella ocasión, una joven fue multada por transportar una planta de grandes dimensiones en el metro parisino. El caso generó una fuerte reacción en redes sociales y, finalmente, la propia RATP decidió retirar la sanción tras revisar lo sucedido.

Ahora, el caso del televisor vuelve a situar en el centro del debate la aplicación de las normas sobre objetos voluminosos en el transporte público de la capital francesa.

Qué dicen las normas

La normativa de la RATP establece limitaciones para el transporte de equipajes de gran tamaño con el objetivo de garantizar la seguridad y facilitar la movilidad de los pasajeros.

En general, los objetos transportados no deben obstaculizar el paso, bloquear puertas, o poner en riesgo al resto de usuarios. Los agentes pueden intervenir cuando consideran que un equipaje supera los límites permitidos o dificulta la circulación dentro de estaciones y trenes.

Sin embargo, la interpretación de estas normas ha generado controversia en varios casos recientes, especialmente cuando los viajeros sostienen que los vagones estaban prácticamente vacíos y que el objeto no ocasionaba molestias.

Debate sobre el uso del transporte público



La sanción ha vuelto a abrir la discusión sobre cómo compatibilizar las campañas institucionales que animan a reducir el uso del vehículo privado con las restricciones aplicadas a quienes utilizan el transporte público para trasladar compras voluminosas.

Para Mathieu, el mensaje resulta contradictorio: después de optar por regresar en metro con una compra realizada en una tienda del centro de París, terminó enfrentándose a una multa que considera desproporcionada.

El caso vuelve a poner el foco sobre la necesidad de aclarar cuándo un objeto puede considerarse realmente incompatible con el uso del transporte público y cuándo la aplicación de la normativa depende de la interpretación realizada por los inspectores.