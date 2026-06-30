La FDA da un paso histórico con las bolsas de nicotina: autoriza a comunicar que reduce el riesgo de seis enfermedades graves frente al cigarrillo

Noticia importante en el sector del tabaco. La Administración de Alimentos y Medicamentos de EEUU (FDA) ha emitido este martes órdenes de autorización de riesgo modificado a Swedish Match USA, Inc. para 20 productos de bolsas de nicotina ZYN tras llevar a cabo una exhaustiva revisión científica.

Gracias a esta autorización, los productos de bolsitas de nicotina ZYN (cuya venta está autorizada en EEUU desde enero de 2025) pueden pasar a comercializarse con la siguiente indicación de riesgo modificado: "El uso de ZYN en lugar de cigarrillos reduce el riesgo de padecer cáncer de boca, enfermedades cardíacas, cáncer de pulmón, ictus, enfisema y bronquitis crónica".

El director en funciones del Centro de Productos del Tabaco de la FDA, Bret Koplow, ha explicado que "la revisión que lleva a cabo la FDA de los productos de riesgo modificado tiene por objeto garantizar que los usuarios adultos dispongan de información clara y con base científica sobre los daños relativos de los productos del tabaco, de modo que puedan tomar decisiones informadas".

"La decisión de hoy permite que estos productos se comercialicen con una declaración de riesgo modificado que informe a los adultos fumadores sobre los menores riesgos asociados a estos productos", ha añadido Koplow.

Basándose en la revisión científica realizada por la FDA de las solicitudes de MRTP presentadas por Swedish Match USA, Inc., el organismo ha concluido que Swedish Match ha demostrado que la declaración específica de riesgo modificado es científicamente precisa con respecto a los 20 productos ZYN autorizados, que los consumidores comprenden la declaración y que la comercialización de los productos con dicha declaración beneficiaría a la población en su conjunto.

La importancia de la declaración de riesgo modificado

Aunque un nuevo producto del tabaco puede venderse legalmente si la FDA lo autoriza a través de la vía de la solicitud previa a la comercialización de productos del tabaco (PMTA), solicitar la autorización de la FDA para el producto a través de la vía opcional de los MRTP (productos de riesgo modificado) tiene importantes ventajas. En concreto, supone una importante oportunidad de reducción de daños para que los fabricantes comuniquen que determinados productos presentan un menor riesgo de enfermedades relacionadas con el tabaco, lo que permite a los adultos fumadores tomar decisiones más informadas.

En cualquier caso, es importante dejar claro que ningún producto con nicotina es inocuo. Sin embargo, los fumadores que pasan de los cigarrillos a las bolsas de nicotina autorizadas por la FDA reducen su exposición a muchas sustancias químicas nocivas presentes en los cigarrillos.