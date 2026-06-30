El liderazgo militar ruso ya ha puesto su 'segundo ojo' en el futuro: estas señales del frente ucraniano indican un cambio

La guerra de Ucrania va camino de los cuatro años y medio de duración y, a día de hoy, no hay ninguna señal de que el conflicto armado pueda terminarse pronto: no hay negociaciones y no se están produciendo avances importantes por parte de ninguno de los bandos en el campo de batalla.

Sin embargo, según Juha Kukkola, teniente coronel de las Fuerzas de Defensa de Finlandia y profesor militar adjunto de la Escuela Superior de Defensa Nacional de Finlandia, lo que sí que ha cambiado en las últimas semanas son las decisiones que está adoptando el liderazgo militar ruso en el frente.

En una entrevista en el medio de comunicación finlandés Uusi Suomi, el experto ha expresado que, teniendo en cuenta el aspecto que presenta actualmente el campo de batalla, el mando militar ruso tiene ya "la mirada puesta en el futuro", es decir, en lo que podría suceder a medio y largo plazo una vez que la guerra de Ucrania llegue a su fin.

Juha Kukkola ha afirmado que "la guerra de ofensiva se limita a una zona muy reducida si se tiene en cuenta el conjunto de todo el frente; el material ya no se lleva al frente, sino que se almacena en otros lugares, y la guerra de ofensiva activa no es, en estos momentos, la prioridad del mando militar ruso".

En ese sentido, el teniente coronel de las Fuerzas de Defensa de Finlandia ha indicado que la atención de los líderes militares rusos se está centrando, en parte, en la reconstrucción de las Fuerzas Armadas de Rusia. El objetivo sería prepararse para el periodo posterior a la guerra de Ucrania o para una situación en la que las condiciones del conflicto armado actual cambiaran de manera significativa.

Además, el profesor militar adjunto de la Escuela Superior de Defensa Nacional de Finlandia ha indicado que también es probable que Rusia continúe confiando en que el tiempo y la guerra de desgaste juegan a su favor frente a las fuerzas ucranianas.