Santiago Segura hace una radiografía cristalina sobre la política española actual: "Pierden los ideales al llegar allí"

El actor y director de cine Santiago Segura, ganador de tres premios Goya, ha dado su punto de vista claro, como hace habitualmente, sobre la política española actual. Lo ha hecho en una entrevista en el popular pódcast El sentido de la birra, de Podimo.

Según Segura, la mayoría de los políticos "pierden los ideales" al llegar a sus respectivos cargo de gobierno. Le interesan aquellos que digan que van a llegar donde se proponen para cumplir el programa que plantean. "Y a estas 600.000 personas que han votado mi programa, informarles de por qué no he conseguido hacer el punto dos del programa, por ejemplo", ha ejemplificado.

Propone que el político de turno, en caso de llegar a ocupar un puesto en el Gobierno, justifique por qué no ha podido cumplir alguno de los puntos del programa. "Son empleados públicos, nosotros pagamos y les hemos puesto ahí, entonces ellos tienen que dar cuentas", ha defendido.

"No nos tienen que tener como si dijeran: mira estos desgraciados, ¿cómo les voy a explicar las interioridades... Pues yo quiero saberlo. Te lo explican como muy por encima, no te dicen la verdad. Y a veces la verdad, la transparencia, sería de agradecer, yo creo", ha rematado.

"La derecha antes era el guardián de la moral"

Por otro lado, Santiago Segura ha criticado a quienes llama "guardianes de la moral": "Me han caído siempre un poquito mal... Y antes era la derecha".

"La derechona era la que decía: Ricardo, ese pelo, recórtate un poquito ese pelo, esa barba está muy desaliñada, no leas ese libro, que te va a destruir la cabeza...", ha añadido. Ahora, según cuenta en el citado pódcast, la extrema izquierda consigue el mismo efecto en los jóvenes: "Les dicen: joder, cuánta gente joven de derechas hay. Pues claro, dejadme el péndulo ahí en medio, tranquilo".

"Fue el que le dijo a Rajoy que no puede gobernar"

Tampoco se ha olvidado del actual Gobierno, presidido por Pedro Sánchez. En ese sentido, recuerda la moción de censura a Rajoy: "El actual gobierno fue el que le dijo: por favor, señor, no hay presupuestos, tiene corrupción, usted no puede gobernar".

Sobre el argumento de que no haya presupuestos por la guerra, no da crédito. "La verdad es que en redes solo estoy por la risa porque es muy violento todo y muy desagradable, pero los memes de que Omar Montes ha dejado de cantar y no podemos entregar los presupuestos... Cada desgracia que veo estoy viendo unos memes...", ha afirmado.