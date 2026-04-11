Médicos italianos documentan la primera operación quirúrgica realizada con hipnosis: el paciente era "inoperable" por no poder someterse a una anestesia

Operación inédita a un paciente de 76 años en Italia. El hombre padecía una neoplasia sangrante del colon derecho y, además, presentaba un cuadro clínico extremadamente complejo. Había sufrido una embolia pulmonar masiva que había derivado en una insuficiencia respiratoria grave y una larga hospitalización.

En esas circunstancias, no era seguro realizarle la intervención quirúrgica referente al colon aplicándole una anestesia general. Tras ser considerado "inoperable" por parte de varios centros hospitalarios, el médico Mario Morino y la doctora Valentina Palazzo, del Ospedale Molinette (importante hospital universitario ubicado en la ciudad italiana de Turín) decidieron idear un sistema que combinaba anestesia local e hipnosis.

Tal y como recoge el medio de comunicación italiano La Stampa, la operación pudo llevarse a cabo con bloqueos de la pared abdominal mediante anestesia local y sedación consciente, y manteniendo al paciente en un estado de vigilia e hipnosis clínica.

Cabe destacar que la intervención quirúrgica en ese paciente de riesgo no era nada sencilla, ya que se trataba de una resección colónica, es decir, la extirpación de la parte derecha del colon afectada por un tumor.

Mario Morino ha subrayado que "la hipnosis ha resultado fundamental para garantizar una elevada tolerancia a la intervención quirúrgica, reduciendo drásticamente el estrés mental y la necesidad de fármacos sedantes".

Traslado a través de hipnosis a un paisaje de olivares y viñedos

A lo largo de la operación, el hombre de 76 años estuvo hablando con la doctora Valentina Palazzo, quien transportó al paciente a un paisaje de olivares y viñedos (la campiña de Apulia) haciendo uso de técnicas hipnóticas.

La intervención ha sido todo un éxito. "No fue necesario ingresarlo en la Unidad de Cuidados Intensivos; el paciente regresó directamente a la sala de hospitalización mostrando una recuperación funcional inmediata", han resaltado los médicos italianos.

En las 24 horas posteriores a la operación, el paciente pudo andar de nuevo de manera autónoma y alimentarse por vía oral. "Al segundo día se restableció la función intestinal; el control del dolor fue siempre óptimo", ha añadido Valentina Palazzo.