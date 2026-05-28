No te Díez: quién es quién en la trama de Leire Díez para entorpecer las causas judiciales contra el PSOE

Las causas judiciales siguen salpicando la actualidad política, especialmente para el Partido Socialista. Después de que distintas investigaciones hayan ido estrechando el cerco sobre dirigentes y exdirigentes socialistas, ahora el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha vuelto a poner el foco sobre Leire Díez por una presunta trama destinada a entorpecer procedimientos judiciales que afectan tanto al PSOE como al entorno del Gobierno.

La investigación no nace ahora. Desde el verano de 2025, el juez Arturo Zamarriego, titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, ya investigaba una presunta red en la que, además de la exmilitante socialista, también aparecía bajo sospecha el empresario Javier Pérez Dolset. Con el avance de las diligencias, Pedraz ha ampliado la causa y ha imputado también al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, al exconsejero andaluz Gaspar Zarrías, a la gerente socialista Ana María Fuentes y a varios abogados y colaboradores relacionados con la supuesta estructura.

Dentro de la trama aparecen otros nombres relevantes, pero desde El HuffPost vamos a ir poco a poco y paso a paso para entender quién es quién en esta nueva rama de los problemas judiciales del partido del puño y la rosa.

Leire Díez, la figura central de la investigación

Leire Díez, este lunes en el Senado EFE

Exmilitante del PSOE y antigua responsable de comunicación en empresas públicas como Correos o ENUSA, Leire Díez está considerada como el eje operativo de una presunta red dedicada a recopilar información sensible sobre jueces, fiscales y mandos de la Guardia Civil implicados en causas que afectan al entorno del Gobierno y el Partido Socialista.

Su nombre saltó al primer plano tras la difusión de audios y mensajes en los que hablaba de obtener información comprometedora sobre miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Fiscalía Anticorrupción. Díez sostiene desde entonces que actuaba como periodista investigando las "cloacas del Estado" y ha negado haber trabajado por encargo del PSOE.

Sin embargo, el auto al que ha tenido acceso El HuffPost apunta a que no puede descartarse que parte de esos supuestos "trabajos" fueran financiados con dinero procedente de estructuras vinculadas al PSOE. De hecho, agentes de la UCO acudieron este miércoles a la sede socialista de Ferraz para requerir documentación económica y contratos relacionados con la investigación de la que estamos hablando.

La Audiencia Nacional analiza ahora si Díez coordinó reuniones, pagos y operaciones destinadas a desacreditar procedimientos judiciales considerados políticamente peligrosos para el PSOE y el Ejecutivo.

Santos Cerdán, el dirigente socialista bajo sospecha

José Manuel Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE; en una imagen de archivo. Eduardo Sanz/Europa Press via Getty Images

El exsecretario de Organización del PSOE aparece citado en varios documentos y mensajes incorporados a la causa. Según conversaciones investigadas por el juez, Leire Díez habría afirmado que fue enviada a Madrid por Santos Cerdán para manejar información que "ayudaría al presidente". La investigación intenta determinar si existió una coordinación política desde el entorno de Ferraz para impulsar maniobras dirigidas a desacreditar investigaciones judiciales sensibles para el partido o si, por el contrario, el partido no tuvo nada que ver con la materia que está siendo investigada.

Aunque Cerdán rechaza cualquier irregularidad, el magistrado considera que existen indicios suficientes para mantenerlo dentro de la causa. El que fuera número dos del Partido Socialista también es uno de los engranajes claves en la trama de los hidrocarburos.

Javier Pérez Dolset, el empresario vinculado a la trama

Javier Perez Dolset Europa Press via Getty Images

Empresario tecnológico conocido por anteriores procedimientos judiciales, Javier Pérez Dolset aparece como uno de los interlocutores habituales de Leire Díez en reuniones y grabaciones investigadas.

Pérez Dolset asegura que ambos colaboraban en una investigación privada sobre supuestas "cloacas policiales" y niega haber participado en ninguna operación ilegal. Sin embargo, se sospecha que parte de la infraestructura utilizada para recopilar información y mover fondos pudo pasar por sociedades vinculadas a su entorno empresarial para promover las conductas presuntamente delictivas.

Ana Fuentes, la gerente "indiciaria" del PSOE

Ana María Fuentes, gerente del PSOE Europa Press via Getty Images

La gerente del Partido Socialista y encargada de la estructura económica de la formación, Ana Fuentes es la encargada de los diferentes movimientos de contabilidad y el magistrado apunta a que existen indicios en la comisión de los presuntos delitos que se barajan. Pedraz la sitúa concretamente como "al menos como cómplice en la comisión de los delitos". Graduada en Derecho y especializada en Recursos Humanos, Formación y Gestión de Empresas, formó parte de la Mesa del Parlamento de Andalucía a principios de los 2000 y fue diputada durante los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero. Llegó a Ferraz de la mano de Santos Cerdán.

Gaspar Zarrías, el histórico socialista andaluz

El exconsejero andaluz Gaspar Zarrías. Jesús Prieto/Europa Press via Getty Images

El exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía y antiguo dirigente del PSOE andaluz también ha quedado salpicado por la investigación. Zarrías fue uno de los condenados en el caso de los ERE, aunque posteriormente el Tribunal Constitucional anuló parcialmente aquella sentencia y ordenó revisar su condena.

Según el auto judicial, habría mantenido contratada a Leire Díez durante cuatro meses de 2024 a través de una sociedad vinculada a su entorno, con pagos que rondarían los 16.000 euros. El exdirigente socialista asegura que ese trabajo era de seis meses y consistía en investigar una supuesta implicación del excomisario José Manuel Villarejo en la investigación del caso ERE y que terminó la contratación de Díez después de que ella no pudiera confirmar dicha línea de investigación.

Jacobo Teijelo, otro de los imputados

El abogado Jacobo Teijelo también figura entre los investigados por presuntos delitos de cohecho, revelación de secretos y actuaciones contra las instituciones del Estado. Abogado habitual en tertulias televisivas y medios de comunicación, Teijelo estuvo señalado desde el inicio del caso por ser quien supuestamente proporcionaba cobertura legal a algunas de las actuaciones investigadas y relacionadas con Díez. Actualmente forma parte, junto al exdiputado de la CUP Benet Salellas, del equipo de defensa de Santos Cerdán en el denominado caso Koldo.

Su imputación estuvo inicialmente en el aire después de que la petición partiera de la acusación popular ejercida por Vox. Zamarriego ya le había citado anteriormente como testigo, pero ahora Pedraz ha decidido incorporarlo formalmente como investigado.

Ismael Oliver, otro de los abogados imputados

Delitos de organización criminal, cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, falsedad documental, tráfico de influencias y delitos contra las instituciones del Estado. Ese es el catálogo que el juez atribuye provisionalmente al abogado Ismael Oliver.

Oliver ha ganado notoriedad en los últimos años por llevar la defensa de figuras mediáticas como Koldo García, Hugo "El Pollo" Carvajal o la exfiscal general venezolana Luisa Ortega Díaz.

Juan Sánchez Yepes, el capitán de la Guardia Civil investigado

En los pasillos judiciales es conocido desde hace años por su participación en investigaciones relacionadas con el blanqueo de capitales y las tramas de hidrocarburos. Ahora, Juan Sánchez Yepes también figura como investigado en el caso Leire Díez. Trabajó en el grupo antiblanqueo de la Guardia Civil entre 2008 y 2022 y está imputado por presuntos delitos de cohecho, revelación de secretos y actuaciones contra las instituciones del Estado.

Se sospecha que pudo facilitar información confidencial a empresarios relacionados con distintas causas judiciales. Además, se le atribuye haber denunciado a varios compañeros de la UCO por lo que él mantiene públicamente su inocencia y rechaza todas las acusaciones.

Las tramas se acumulan entre el entorno del Partido Socialista, donde el Partido Popular reclama un adelanto electoral por la "situación agónica" que atraviesa el Ejecutivo mientras los socios colocan la sentencia firme como la línea roja para reclamar las elecciones. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que "colaborarán con la justicia" y que esperan a que las causas tomen más cuerpo para poder determinar sus movimientos. "En cuanto se demuestre algo actuaremos con contundencia, como siempre hemos hecho", ha dicho este miércoles desde la embajada española en Italia.