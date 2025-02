Melilla se queda sin pescado: "O España o Marruecos no están cumpliendo"

Los mercados de Melilla echan humo y no por la actividad incesante de vendedores y compradores. La ciudad autónoma española afronta un problema en la distribución de pescado, especialmente en el que esperaban procedente de Marruecos.

Como recoge El Faro de Melilla, la cuestión tiene que ver con la promesa de que esta semana ya empezaría el suministro tras la promesa de la reapertura de la aduana comercial con el régimen de Mohamed VI. Pero la incertidumbre permanece en el territorio español del norte de África.

La delegada del Gobierno, Sabrina Moh, dejó caer hace días que el martes 18 de febrero se produciría "previsiblemente" la importación de pescado, pero no ha ocurrido, para decepción de empresarios y pequeños comerciantes.

Las dudas en el sector son infinitas, incluso en qué país estaría incumpliendo su parte. "No sabemos dónde está el problema, si en la parte española o en la marroquí. No quiero ni suponer que el problema proceda de la parte española. Creo que deriva de Marruecos que está poniendo pegas a todo. No sé el motivo. No sé si hay una mala relación porque desde el ministerio de Exteriores dicen que es buena, así que no quiero cuestionar esa buena relación cojn el país vecino", explica al citado medio la presidenta de Activas Melilla, Nayat Mohamed.

Los empresarios están convocados para este jueves a una reunión con la delegada del Gobierno. El objetivo, obtener una "respuesta", porque "nos trasladan que se está trabajando en ello, pero tienen que entender la impaciencia de los empresarios porque estamos perdiendo dinero y hay muchos negocios que no saben ni continuar con la actividad o no", prosigue la empresaria melillense.

Así, pese a saber que España y Marruecos "son dos países con políticas diferentes", considera que "hay que buscar un punto de unión porque nos estamos perjudicando, tanto los empresarios españoles como los marroquíes". Lo hace, pese a todo, con cierto optimismo, porque ya hemos pasado de tener una frontera cerrada a una abierta, se ha hablado de aduana comercial, aunque, hasta la fecha, sólo han sido pruebas".

Su optimismo, no obstante, es moderado, al admitir que "no sé cuántas pruebas vamos a tener que hacer para tener una frontera igual o mejor que la anterior". "Espero que sea para mejor porque así las exportaciones a Marruecos estarán más controlados. Sin embargo, también queremos que en Melilla se puedan importar cosas de Marruecos", remata.