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Una persona sin hogar muere arrollada por un vehículo de limpieza mientras dormía en la playa
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Una persona sin hogar muere arrollada por un vehículo de limpieza mientras dormía en la playa

El suceso ha tenido lugar en el arenal tarraconense de Arrabassada. La víctima se encontraba descansando cubierto con una manta.

Redacción HuffPost
EFE
Vista de la playa de Arrabassada (Tarragona, Catalunya), en un captura de Google Maps.
Vista de la playa de Arrabassada (Tarragona, Catalunya), en un captura de Google Maps.Google Maps

Un hombre que dormía en la playa de la Arrabassada (Tarragona)murió el pasado domingo tras ser arrollado accidentalmente por un vehículo del servicio municipal de limpieza del litoral, según informan a EFE desde el consistorio.

El suceso ocurrió en torno a las 06:00 horas y, tras el impacto, la víctima fue trasladada al hospital Joan XXIII de Tarragona, donde murió horas más tarde.

Según el ayuntamiento, el hombre, un sintecho, dormía en la arena tapado con una manta y el conductor del vehículo de limpieza, que dio negativo en la prueba de alcoholemia, no lo vio.

Los Mossos d’Esquadra han abierto una investigación para esclarecer los hechos, mientras que el consistorio asegura que analizará lo ocurrido para tomar nuevas medidas de seguridad y evitar casos similares.

Redacción HuffPost
EFE
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