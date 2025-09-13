Merlin, capitán de yate en Ibiza: "La propina más grande que he recibido ha sido de 1.200 euros en un día"

Los turistas que visitan Ibiza durante el verano tienen fama de dar buenas propinas. Merlin, capitán de yate en la isla balear, está de acuerdo con esto. En declaraciones recogidas por Diario de Mallorca, relata que su profesión se ha convertido en una de las más demandadas durante la temporada estival.

Según publica el medio regional, para muchos marineros y patrones titulados, la isla representa una oportunidad de empleo bien remunerado y en un entorno privilegiado. En un vídeo publicado en sus redes sociales, Merlin asegura que el salario "varía mucho", ya que no tienen un convenio que lo estipule.

"Un capitán de yate puede cobrar entre unos 3.000 y 12.000 euros. Hay que tener en cuenta que no es lo mismo un yate privado a uno de chárter, donde hay que incluir las propinas. Y no es lo mismo un buque de 10 metros que uno de 40 metros", agrega el capitán.

En este sentido, Merlin explica que a este sueldo hay que sumarle las cuantiosas propinas. "Las bonificaciones que recibimos dependen de varios factores, entre ellos: nivel de atención y servicio que damos al cliente; número de tripulantes que vamos a bordo, ya que cuantos más seamos hay que dividir entre más; la embarcación, ya que si hay problemas puede afectar a la propina final". Asimismo, "depende mucho la nacionalidad del cliente: no es lo mismo tener un americano que está acostumbrado a dejar entre un 10 y un 20% en propina a un español que deja poco o nada", sostiene.

De acuerdo a la información del Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible, para obtener el título de capitán de yate, se debe aprobar un examen teórico correspondiente y realizar prácticas de seguridad y de navegación. Asimismo, se debe presentar un informe de aptitud psicofísica, realizar el curso de radio-operador de corto alcance.