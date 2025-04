Militares confirman el cambio letal en los drones kamikaze de Putin

Con el objetivo de reducir la efectividad de los grupos de fuego móviles en Ucrania, el Kremlin ha empezado a lanzar drones kamikazes Geran-3. Estos dispositivos alcanzan una velocidad de 600 kilómetros por hora y puede volar a grandes altitudes para evitar la operación del MVG.

Según publica el medio New Voice of Ukraine, los corresponsales de guerra en el frente confirman que las fuerzas rusas enviaron varios de estos aviones no tripulados en dirección a Odesa. Sin embargo, "no está claro si el Geran-3 es una nueva versión modificada, o si las fuerzas rusas sólo han cambiado sus tácticas para usar el dron". Las fuerzas ucranianas revelaron que Rusia comenzó a usar sus propios artilugios en verano de 2023.

"Los analistas creen que Moscú está buscando nuevas formas de superar a los grupos de fuego móviles ucranianos que han demostrado su eficacia en la lucha contra los vehículos aéreos no tripulados", reza el medio. En este sentido, el aumento del uso de drones "evidencia el intento de suprimir la defensa aérea ucraniana y maximizar su daño".

En la madrugada del 21 de abril, los rusos lanzaron un ataque masivo contra Odesa. Como resultado, "se dañaron edificios residenciales, una institución educativa y vehículos de la ciudad". Según las autoridades locales, el Kremlin atacó un edificio residencial en una zona densamente poblada de la ciudad, hiriendo a tres personas, tal y como concluye la publicación.