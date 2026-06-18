Muere un hombre tras chocar una moto de agua y un barco en Fuengirola (Málaga)

Tragedia en Fuengirola. Un hombre de 30 años ha muerto este jueves al chocar una moto acuática contra un barco en Fuengirola (Málaga), según ha informado el servicio de emergencias 112. El suceso se ha producido en el muelle de la localidad sobre las 17:53 horas, cuando los testigos del siniestro han alertado al 112.

En el lugar han intervenido efectivos de Guardia Civil, Policía Local, Cruz Roja, los socorristas de playa municipales y los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud, quienes han certificado el fallecimiento.

-Noticia de última hora. En ampliación.