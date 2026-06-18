DjMariio y Noe anuncian que serán padres: "Se viene icono baby, chicos"
El creador de contenido ha publicado un vídeo junto a su pareja anunciando que se prevé que el niño o niña nacerá a finales de año, cuando "ya se haya estrenado GTA VI".
El popular creador de contenido DjMaRiio, uno de los youtubers más queridos de España, y su pareja Noelia, han anunciado que van a ser padres. Lo han hecho a través de un vídeo de YouTube que anunció el propio Mario esta mañana con un pequeño "clicbait": "Tenemos que hablar".
Aunque se olía que todo se trataba de una broma y que no era un anuncio de una posible separación, la pareja ha querido gastar una pequeña broma a su audiencia y luego soltar una sorpresa a través de un vídeo en el que Noe aparecía junto a Mario y su perro mostrando que la barriga le había crecido un poco.
De hecho, revelaron que los últimos meses no habían publicado apenas fotos juntos porque Noe tenía miedo de que se le notara la tripa, alimentando un poco más el miedo de sus seguidores ante una posible ruptura.
"Por fin lo hemos soltado, Noe. El chat era todo el rato: cuando un niño, cuando el bebé. Espero que os haga ilusión. Nos vamos a final de año, ya habrá salido el GTA VI, ya habrá salido el FC 27, no me pillará en ese momento", ha explicado Mario, siempre tirando de ironía como suele hacer en la mayoría de los vídeos.
Además, han revelado cómo Noe anunció a Mario que estaba embarazada: le llamó para que fuera al salón y le enseñó una caja que contenía la prueba de embarazo positiva, unos pequeños zapatos y un body para el bebé. "Queríamos daros esta sorpresa porque nos mostráis mucho camino y merecía la pena en vídeo", ha destacado Mario, agradeciendo a sus seguidores.