Preguntan a Ignasi Guardans por las joyas de Zapatero y aprovecha para contar lo que hacían antes "algunos diputados"

El exdiputado en el Parlamento Europeo y jurista español Ignasi Guardans ha estado este jueves en Todo es mentira, donde han abordado todo lo que rodea al caso Zapatero, centrándose especialmente en el asunto de las joyas valoradas en más de un millón de euros.

En el programa de Cuatro, Guardans ha desvelado que él, durante su etapa como eurodiputado, ha aceptado y rechazado regalos. "He aceptado botellas de vino, me lo he bebido muy a gusto; en cambio, he rechazado viajes al Caribe", ha contado.

Entre los regalos que también rechazó, asegura, figuran entradas de la UEFA, para eventos como la final de la Champions League. "Sé que otros compañeros míos aceptaron; no voy a dar nombres aquí".

Con todo ello ha querido dejar claro que hay algo que le molestar particularmente de todo lo que, en su opinión, rodea al caso Zapatero. "La hipocresía me molesta mucho", ha asegurado Guardans ante la atenta mirada de Risto Mejide.

En defensa de Zapatero... y del hermano de Pedro Sánchez

Para Ignasi Guardans, los presuntos casos de corrupción que cercan al PSOE responden a una campaña política y judicial para derrocar al gobierno. Recientemente, durante una de sus intervenciones en la SER, dejó muy clara su postura al respecto.

"Están financiadas por partidos, en este caso por un partido político que con dinero público, porque los partidos políticos tienen dinero público, pagan al abogado que acusa", dijo sobre las acusaciones contra David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno.

"Como el Tribunal Supremo confirme que alguien que considere que no está contento con un concurso público lo puede llevar a la vía penal, el circo español puede ser cósmico, puede ser de un nivel estratosférico", añadió Guardans.