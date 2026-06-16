Tres detenidos y un fusil AK-47 intervenido en una operación en Jaén contra el narcotráfico

La Policía Nacional ha detenido a tres personas en Andújar (Jaén) por tenencia ilícita de armas, entre ellas un fusil de asalto, coacciones, amenazas y robo con violencia tras una investigación desarrollada a lo largo de varios meses en torno a dos familias enfrentadas por el control de un punto de venta de drogas en un barrio de la localidad.

La investigación fue iniciada por agentes de las Brigadas de Judicial y Seguridad Ciudadana de la Comisaría Local de Andújar, con el apoyo del Grupo Operativo de Respuesta de Jaén y la Unidad de Medios Aéreos de Jaén y Málaga.

El detonante de la alerta policial fue el hallazgo de casquillos de un arma de guerra AK-47 durante uno de los enfrentamientos entre ambos clanes, lo que evidenció el uso de armamento de alto poder en sus disputas por el control del narcotráfico.

Operación de seguimiento y tres registros simultáneos

Tras semanas de seguimientos y vigilancias, los investigadores lograron identificar a los poseedores de las armas y los domicilios donde podrían estar guardadas. Con autorización judicial, se practicaron tres registros simultáneos que dieron como resultado la incautación de un importante arsenal.

En concreto, un fusil de asalto AK-47 calibre 7,62 corto, dos pistolas, una escopeta de caza, 120 cartuchos de 12 mm sin detonar, 60 cartuchos de 9 mm sin detonar, cuatro cargadores vacíos, un machete de grandes dimensiones, seis navajas grandes, un hacha y tres bastones de gran tamaño.

Los tres detenidos fueron puestos a disposición judicial por delitos de tenencia ilícita de armas, coacciones, amenazas y robo con violencia. La autoridad judicial decretó su libertad con cargos, aunque la investigación permanece activa y no se descarta la detención de otros implicados.