Muere el hombre que resultó herido en el incendio en Tres Cantos (Madrid)

El incendio declarado en la tarde de este lunes en la localidad madrileña de Tres Cantos.

El hombre que resultó herido este lunes en el incendio forestal declarado a última hora del día en el término municipal de Tres Cantos (Madrid) ha muerto en el Hospital de la Paz, tal y como han informado a EFE desde el puesto de mando del incendio. El hombre, rescatado en Soto de Viñuelas, había sufrido quemaduras en el 98% del cuerpo.

En cuanto al fuego, ha evolucionado favorablemente durante la noche y ya se encuentra perimetrado, han informado este martes por la mañana los servicios de Emergencias de la Comunidad de Madrid.

Durante toda la madrugada han trabajado intensamente en las labores de extinción efectivos del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, apoyados por brigadas forestales, con un despliegue que ha incluido 26 bombas, tres camiones nodriza, tres excavadoras y varios drones para labores de vigilancia aérea.

Además, se han sumado al dispositivo 11 dotaciones de bomberos del Ayuntamiento de Madrid, la Unidad Militar de Emergencias (UME), Agentes Forestales, SUMMA 112, SAMUR, ERIVE, Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local y agentes de Protección Civil de hasta nueve municipios de la región.

Más de 1.000 hectáreas calcinadas y 180 personas evacuadas

Hasta el momento, el fuego ha afectado a más de 1.000 hectáreas de superficie forestal y agrícola. Como medida preventiva, fueron evacuadas 180 personas de las urbanizaciones Soto de Viñuelas, Fuente El Fresno y Ciudad el Campo (esta última perteneciente al municipio de San Sebastián de los Reyes). De ellas, al menos 100 han requerido realojo temporal en dos polideportivos habilitados por el Ayuntamiento de Tres Cantos.

Actualmente, no hay carreteras cortadas, ya que las vías que fueron cerradas el lunes por la tarde han sido reabiertas al tráfico tras la mejora de la situación.

Está previsto que el CECOPI (Centro de Coordinación Operativa Integrada) se reúna hoy a las 9:30 horas para evaluar la evolución del incendio y se coordinarán los próximos pasos del operativo.