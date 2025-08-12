Logran perimetrar las llamas en Tres Cantos (Madrid) y el incendio tiene evolución favorable

Después de una dura noche marcada por la lucha contra unas feroces llamadas avivadas por los fuertes vientos, este martes amanece con cierta esperanza en el municipio madrileño de Tres Cantos, donde ayer se desató un incendio cuyas llamas han podido ser perimetradas.

El fuego se encuentra ya con pronóstico de evolución favorable de cara a su extinción. A partir de las dos de esta madrugada, se registró una baja notable de la intensidad del viento que ha permitido que los profesionales puedan acotar las llamas y perimetrar adecuadamente el incendio.

Con todo, las llamas han devorado ya unas mil hectáreas de terreno, obligando a evacuar a cerca de dos centenares de personas de distintas urbanizaciones. Concretamente, fueron 180 los afectados Soto de Viñuelas, Fuente El Fresno y Ciudad el Campo, la última localizada ya en el municipio de San Sebastián de los Reyes.

-Noticia de última hora, en ampliación-

El incendio que se ha declarado en la tarde de este lunes en la localidad madrileña de Tres Cantos ha obligado a desalojar urbanizaciones. EFE/Mariscal

