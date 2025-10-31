Mueren tres marineros gallegos en un accidente de tráfico en Namibia

Taxi en Independence Avenue y Psalm Street en Katutura Township cerca de Windhoek en la región de Khomas, Namibia.

Tres marineros originarios de Galicia han perdido la vida esta madrugada en Namibia, África, tras verse implicados en un accidente de tráfico mientras se dirigían al puerto para iniciar su embarque. Viajaban en un taxi cuyo conductor también falleció, según han informado a EFE fuentes de la Cooperativa de Armadores del Puerto de Vigo (ARVI).

Se ha confirmado que los marineros iban a incorporarse a la campaña de pesca de róbalo, también conocida como merluza negra, aunque por ahora no se ha determinado en qué embarcación iban a trabajar.

La vía por la que transitaban presenta un estado muy deficiente y carece de servicios básicos. Según las mismas fuentes, el accidente se produjo cuando otro vehículo invadió el carril contrario y colisionó con el taxi.

Diversas fuentes han revelado a La Voz de Galicia los tres marineros gallegos aterrizaron en el aeropuerto internacional Hosea Kutako de Windhoek, la capital de Namibia, tras viajar desde Oporto con una escala en Abu Dabi. Desde allí, tomaron un taxi con destino a Walvis Bay, donde tenían previsto embarcarse en un buque dedicado a la pesca de merluza negra.

Durante el trayecto, que dura aproximadamente cinco horas, otro vehículo habría invadido el carril contrario y colisionado con el taxi en el que se desplazaban los españoles. Por ahora no se han revelado más detalles, pero la noticia está generando una fuerte reacción entre los trabajadores del sector pesquero que conocían a los fallecidos.

A las 10:00 horas, representantes de la Embajada de España en Windhoek han señalado que aún no tenían información oficial sobre el incidente.