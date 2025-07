Una mujer renueva su apartamento, quita varias capas de pintura y tropieza con una inesperada reliquia del pasado

Keep It 100 vía Getty Images

Las reformas a veces traen consigo grandes sorpresas. Es lo que le ha ocurrido a una mujer lituana llamada Eglė Šlipaitytė durante la renovación de un apartamento construido en la década de los 60 que nadie había tocado desde hace mucho tiempo.

Tal y como recoge el medio de comunicación lituano TV3, la mujer, al quitar varias capas de pintura de una pared, descubrió una inesperada reliquia que hacia referencia al pasado soviético de Lituania.

En concreto, se trataba de un fresco que evocaba la carrera espacial que libraron la Unión Soviética y Estados Unidos durante la época en la que el inmueble que ahora se está renovando fue construido.

"En aquella época, abundaban los dibujos murales y detalles interiores creados con el principio de la pintura. Era una forma común y práctica de embellecer el hogar", ha explicado la mujer.

No obstante, lo que a Eglė Šlipaitytė le llamó especialmente la atención fue el tema del dibujo. "Este dibujo de temática espacial me pareció único; nunca lo había visto. No estaba hecho con un rodillo con un patrón definido, ni toda la pared estaba pintada de la misma manera; había sellos colocados a propósito con planetas, cohetes, satélites y las líneas que dejaban en lugares separados", ha detallado.

"No sé si los propietarios dibujaron ese dibujo ellos mismos, si invitaron a alguien a hacerlo, o si quizás durante la construcción se hizo como una especie de decoración parcial con cierto estilo repetido en los apartamentos del mismo edificio. Desconozco la historia de ese dibujo, pero es interesante que refleje un tema de actualidad de la época", ha añadido Eglė.

Al ser preguntada sobre qué ha hecho finalmente con ese dibujo tan especial, la mujer ha indicado que ha decidido conservar un fragmento del mismo. "No lo dejamos todo al descubierto, solo un detalle, porque el dibujo había sido cubierto con varias capas de pintura durante la reforma, probablemente por los propios propietarios, así que cuando lo descubrimos, ya estaba algo deteriorado", ha señalado Eglė Šlipaitytė.