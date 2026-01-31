Multada con 70 euros porque el exceso de escarcha en el parabrisas no dejaba ver el tiquet: "No te quedas mirando tu coche mientras está aparcado"

Más te vale descubrir lo que dice la señal, no sea que no cumplas algo y te multen.

Salir del coche y encontrarte una multa nunca es agradable. Pero hacerlo después de una noche de heladas, sin haber superado el tiempo máximo de estacionamiento, resulta todavía más frustrante. Eso es exactamente lo que le ocurrió a Vibeke Degn el pasado 30 de diciembre, cuando regresó a su vehículo aparcado en una calle de Silkeborg (Dinamarca) y descubrió una sanción de 510 coronas danesas (unos 70 euros) bajo el limpiaparabrisas, como narran en el medio danés Nyheder TV2.

El motivo no fue un exceso de tiempo, al menos según ella, sino algo mucho más difícil de controlar: la escarcha había cubierto el parabrisas y hacía ilegible el disco de aparcamiento. El aviso municipal avisaba: "Disco de aparcamiento no legible".

Una multa por no poder ver el disco

Vibeke Degn asegura que su coche no estuvo estacionado más de las dos horas permitidas en el aparcamiento de Åhavevej. Sin embargo, el frío intenso de esas horas hizo que el parabrisas quedara completamente cubierto de hielo, ocultando el disco.

"Me parece muy injusto. No tengo nada en contra de los encargados de aparcamiento, pero ¿qué se supone que debería hacer?", explicó la afectada, visiblemente molesta por la situación.

Tras recibir la multa, decidió ponerse en contacto con el Ayuntamiento de Silkeborg, responsable de la sanción. La respuesta oficial fue contundente y se apoyaba en pruebas gráficas.

La versión del ayuntamiento: "El disco no era legible"

Desde el consistorio explicaron que, según la documentación fotográfica tomada por el asistente municipal, el disco de aparcamiento no se podía leer en el momento de la inspección.

En su respuesta, el ayuntamiento subrayó que "nuestro asistente municipal no puede limpiar ni raspar hielo o nieve del parabrisas para comprobar el disco de estacionamiento. Sobre esta base, la multa ha sido correctamente impuesta".

Es decir, la responsabilidad de que el disco sea visible en todo momento recae exclusivamente en el conductor, incluso cuando el coche está aparcado durante horas y las condiciones meteorológicas cambian.

"No te quedas vigilando el coche mientras está aparcado"

Para Vibeke Degn, ese argumento no tiene sentido. "El ayuntamiento me ha dicho que es mi deber asegurarme de que la ventana esté descongelada. ¿Pero cómo puedes hacer eso con un frío así? No te quedas mirando el coche mientras está aparcado", lamentó.

A pesar de su desacuerdo, reconoció que no tenía energía para seguir peleando el caso. Pagó la multa y pasó página, aunque quiso hacer pública su experiencia como advertencia para otros conductores: aparcar en invierno puede salir caro, incluso sin infringir el tiempo máximo.

La clave del caso: ¿estuvo el coche más tiempo del permitido?

El ayuntamiento fue más allá. Preguntado por el asunto, el técnico de carreteras Henrik Antoniussen explicó al mismo medio danés que el asistente municipal consideró que el coche llevaba allí más tiempo del permitido.

Según su versión, el parabrisas estaba tan congelado que el vehículo "no podía haber estado aparcado legalmente". La conclusión del municipio fue clara: el coche habría pasado allí la noche.

"Era bastante evidente", afirmó Antoniussen al ser preguntado por la base de esa valoración.

Vibeke Degn rechaza rotundamente esa interpretación. Insiste en que sabe perfectamente cuánto tiempo estuvo estacionado su coche y que no superó el límite. "Hay tantas multas en ese lugar que nadie se atreve a quedarse más tiempo del permitido", añadió.

¿Es habitual multar por escarcha en el parabrisas?

Desde el propio Ayuntamiento de Silkeborg matizan que no es lo habitual sancionar por parabrisas cubiertos de hielo o nieve. Antoniussen explicó que, si todos los coches de un aparcamiento presentan el mismo aspecto debido al clima invernal, normalmente no se imponen multas.

El problema, en este caso, fue la combinación de dos factores: un disco ilegible y la sospecha de que el vehículo llevaba allí más tiempo del permitido.

Una advertencia para el invierno

El caso ha generado debate porque plantea una cuestión práctica: ¿hasta qué punto puede un conductor garantizar que el disco de aparcamiento siga siendo visible durante horas en pleno invierno?

La normativa es clara para el ayuntamiento, pero para muchos conductores resulta difícil asumir una sanción por algo que depende del clima y no de una acción directa.

Vibeke Degn ya ha pasado página, pero su historia sirve de aviso: en invierno, la escarcha no solo congela los parabrisas, también puede congelar el sentido común… y vaciar el bolsillo. Una situación para quedarse helados.

Qué pasa en España si te ocurre algo así

Si la señal que supuestamente has incumplido no era legible, visible o correctamente colocada, la multa es recurrible porque la Administración debe acreditar que la señalización era válida y visible en el momento de la infracción. Puedes recurrir alegando "falta de visibilidad o de correcta señalización", aportando fotos del lugar.

La Ley de Tráfico obliga a los conductores a respetar las señales, pero también exige que la señalización cumpla las normas técnicas y sea visible y comprensible.

Un caso del TSJ de Madrid anuló una multa de velocidad porque el Ayuntamiento no acreditó correctamente las condiciones del radar ni atendió las pruebas solicitadas por el conductor, subrayando el derecho de defensa y la necesidad de practicar las pruebas propuestas.