Ni agua caliente ni rasqueta: el truco de los mecánicos para tener el coche listo en segundos en las mañanas heladas sin romper el cristal
Ni agua caliente ni rasqueta: el truco de los mecánicos para tener el coche listo en segundos en las mañanas heladas sin romper el cristal

Un problema de muchos dadas las gélidas temperaturas de estos días en varios puntos de España.

Carlos Ramos
Una mujer intentando quitar el hielo de su coche.

Con temperaturas tan gélidas que pueden llegar a los -14º en Parameras de Molina, en el entorno de Molina de Aragón (Guadalajara), donde la AEMET ha activado el nivel rojo de alerta por "peligro extraordinario" por frío, salir de casa se convierte en un martirio para muchos. 

Las nieves, las heladas y el viento en diferentes puntos de España ha supuesto que, para ir a trabajar o realizar cualquier otra tarea del día a día, uno se ponga todas las capas que el cuerpo dé de sí. Y es que además de las personas, los coches sufren también las consecuencias de estos termómetros bajo cero en el exterior. 

Los que tengan que dejar su vehículo en el exterior no es de extrañar que se hayan levantando con él totalmente congelado. Una de las soluciones más populares pasa por usar un descongelador o un rascador de hielo para no sufrir una posible multa

Unos trucos muy efectivos 

No obstante, en muchas ocasiones no se goza del tiempo suficiente para poder aplicar estos productos o técnicas, más cuando el tiempo apremia para llegar al centro de trabajo. Asimismo, otros obstáculos, como las puertas bloqueadas por el hielo o dificultades para abrir las ventanillas, restan minutos al reloj. 

Ante ello, la empresa británica RAC, experta en automóviles, aporta una serie de trucos y soluciones sencillas para cuando se te presenten estos problemas: 

  • Comprueba que las escobillas del limpiaparabrisas no están pegadas al parabrisas.
  • Coloca un cartón sobre el parabrisas durante la noche, concretamente entre las escobillas y el parabrisas.
  • Añade agua caliente, que no hirviendo, al depósito de líquido lavaparabrisas si ya está congelado
  • Dirige las salidas del aire hacia las ventanas y selecciona la temperatura más alta si no puedes abrir las ventanas por el hielo. Recuerda que esta práctica la tienes que realizar cuando el motor esté caliente y estás todavía parado. 
  • Hazte con descongelante o WD-40 si la puerta del coche no se puede abrir para desbloquear la cerradura. Si no dispones del mismo, siempre puedes aplicar calor, soplando sobre dicha cerradura o aplicándoselo con un secador del pelo. Esto último debes aplicarlo a una distancia prudente, ya que se corre el riesgo de derretirla. 

Lo que nunca debes hacer

Si bien las prisas pueden hacer que tomes la decisión más precipitada para acabar con el huelo del parabrisas, ten en cuenta que el agua hirviendo y rascar son los peores aliados si no quieres acabar con daños en el coche. 

Asimismo, durante todo este proceso, es fundamental, si tienes la cerradura bloqueada, dejar la llave en un lugar cálido del coche. Y es que el calor, bien aplicado, siempre es una solución a este tipo de incidentes que se presentan cada año. 

