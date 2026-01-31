Llevo varias semanas usando y analizando la OnePlus Pad Go 2: es una tablet que me ha hecho olvidarme del ordenador

Resumen: llevo varias semanas usando, sin descanso, la OnePlus Pad Go 2. Te hablo de ella desde mi punto de vista. Acostumbrado a usar las tablets como un complemento del ordenador, más que como un dispositivo clave en mi día a día. Ha sido capaz de hacer que mi ordenador portátil siga guardado en su funda durante más tiempo. Si tengo que destacar, de primeras, algunos de sus puntos fuertes, esos son, sin duda, tres: su fluida pantalla, su gran autonomía y unas prestaciones de rendimiento y audio que son propias de una tablet de gama alta.

Ventajas

Desde que la sacas de la caja, la enciendes y configuras. Lo que más impresiona es su pantalla de 12,1 pulgadas. Con una tasa de refresco de hasta 120 Hz, que ofrece una fluidez tremenda.

La autonomía de esta tablet me parece brillante. Batería de 10.050 mAh que, en mi caso, con usos exigentes, consumo multimedia o juegos, me ha aguantado sin ningún problema las 40 horas de uso.

Como comentaba anteriormente, no es su único punto fuerte. Este tiene que ver más con su estética. Me parece una tablet muy elegante y, además, con un diseño muy cómodo y poco pesado, de algo menos de 600 gramos.

No siempre forma parte de las ventajas o se nos acaba olvidando, pero gracias a OxygenOS 16, la IA se hace notar. Se facilitan las cosas y la experiencia va a otro nivel.

Desventajas

Vaya por delante que debo reiterar que su pantalla me parece muy resolutiva. Pero sigo echando en falta lo mismo que me ha pasado en el OnePlus 15 y el OnePlus 15R, un mejor brillo. 600 nits de brillo en interiores y 900 nits en exteriores se me sigue quedando algo flojo.

Creo que integrar sólo una cámara principal de 8 megapíxeles se queda corto para cualquier dispositivo en 2026.

La OnePlus Pad Go 2 con el OnePlus Pad Go 2 Stylo. Sergio Coto / El HuffPost

Mi reseña de la OnePlus Pad Go 2

He usado tablets de diferentes marcas y siempre las he experimentado como un complemento a mis dispositivos. En el día a día, las he usado para reproducir contenido en bucle, como televisión en streaming, pero nunca he ido más allá con ellas porque a un precio ajustado siempre han estado un poco limitadas.

Esas dudas se han diluido por completo nada más encender la OnePlus Pad Go 2. Desde el momento en el que la sacas de la caja, te das cuenta de que no es una tablet más y lo primero que llama poderosamente la atención es el tamaño de su pantalla de 12,1 pulgadas.

Se trata de un panel LCD de 120 Hz que, pese a que sí creo que no estaría mal haberle añadido más nits de brillo, ya que ofrece un máximo de 900 nits en exteriores, ofrece una fluidez muy buena.

Es importante saber que la he podido probar junto a una funda que me ha servido de soporte para la tablet y el lápiz inteligente OnePlus Stylo 2, que, en el momento de escribir este artículo, tiene un precio de unos 69,30 euros.

Para tomar notas, escribir o dibujar, su sincronización es brutal. Funciona muy bien y el efecto lápiz a la hora de trazar te hace sentir como que estás usando una hoja de papel. Me ha parecido un descubrimiento muy positivo.

La OnePlus Pad Go 2 con el OnePlus Pad Go 2 Stylo. Sergio Coto / El HuffPost

Antes de entrar en detalle sobre su funcionamiento durante varias semanas de uso, debo resaltar su diseño. Minimalista, pero muy elegante. En la parte frontal incluyen una cámara frontal de 8 megapíxeles. En la trasera, destacan el logo de OnePlus y otra cámara principal de 8 megapíxeles, un sensor que se me queda corto teniendo en cuenta las buenas prestaciones.

Otro de los puntos fuertes que me han impresionado ha sido su batería. 10.050 mAh que, con un uso exigente y otro habitual, ha aguantado las 40 horas de uso. Es algo que se agradece en una tablet. Aunque no habría estado mal que hubiesen permitido la carga ultrarrápida de 100 o 120 W que ya han incluido en sus smartphones. Pero es verdad que es un mal menor, ya que, en este caso, me he olvidado de tener que cargarlo durante bastante tiempo.

En cuanto a rendimiento, no falla ni un poco. La he usado como si de un ordenador mini se tratara y se ha comportado a la perfección, poniendo de su parte para que siga dejando en el cajón el ordenador. Me ofrece muchas cosas a lo que el móvil, por tamaño, no puede llegar, pero que suple a la perfección funciones de un PC.

Yo no lo he puesto a prueba con un teclado, pero en tal caso, creo que se convertiría en un mini PC portátil que puede rendir a la perfección, con el chip MediaTek Dimensity 7300-Ultra. Por eso creo que, en el caso de estudiantes, puede ser una opción muy recomendable. En parte por su poco peso, algo menos de 600 gramos.

Otro de los aspectos a considerar es el del audio. OnePlus no ha escatimado en refuerzos y le ha añadido 4, dos en cada lado. Lo que transforma la experiencia de uso en una situación envolvente, sobre todo con series, películas o vídeos.

Lo cómoda que es la OnePlus Pad Go 2. Sergio Coto / El HuffPost

No siempre se destaca la integración de la IA en un dispositivo, pero me parece algo a destacar gracias a OxygenOS 16. Aunque integra chatbots como Gemini, la experiencia inteligente no es tan notoria como en su flagship, pero en una tablet, se agradece una apuesta que pasa desapercibida a través de su sistema operativo.

La OnePlus Pad Go 2 está a la venta desde 299 euros, con la configuración 8+128 GB, en dos colores: Shadow Black (tono negro muy elegante) y Lavender Drift (un blanco perla o metalizado).

Después de haberla usado, prácticamente, casi todos los días desde hace dos semanas, debo decirte que me parece una tablet muy recomendable tanto para estudiantes como para cualquier usuario medio. Es muy intuitiva, su pantalla es una delicia y, sobre todo, es capaz de hacerte olvidar a tu ordenador, aunque sea en una buena parte de sus funciones.