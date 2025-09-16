Nada de entrar con zapatos o anillos: se revelan las estrictas reglas del superyate de Giorgio Armani

El pasado jueves 4 de septiembre se produjo la triste noticia del fallecimiento del diseñador de moda Giorgio Armani, fundador del conocido y exitoso grupo empresarial del mismo nombre.

Desde entonces, se han sucedido las noticias sobre anécdotas y peticiones del diseñador. De hecho, incluso ha trascendido que Armani dejó por escrito en su testamento que la compañía que creó debía ser vendida preferentemente a Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH), L'Oréal o EssilorLuxottica, dueña de las gafas Ray-Ban.

En concreto, en sus últimas voluntades, el diseñador le ha encomendado a su 'mano derecha', Leo Dell'Orco, y a sus herederos la misión de vender el 15% del capital social de Armani a alguna de las tres mencionadas multinacionales, o a una firma de prestigio similar, en un plazo de 18 meses.

No obstante, lo que vamos a descubrir en este artículo es algo no tan importante en términos empresariales pero sí bastante curioso. Se trata del código de vestimenta exigido por Giorgio Armani en su superyate.

El diseñador de moda poseía una embarcación bautizada como Maìn que estaba valorada en nada más y nada menos que 60 millones de dólares (unos 50,5 millones de euros, al cambio actual).

Giorgio Armani tenía unas normas estrictas para poder pisar su yate. Según Luxury Launches, estaba prohibido acceder con zapatos o con anillos. El objetivo de la medida era mantener el interior de la embarcación en perfecto estado.

El yate Maìn era para el diseñador un lugar en el que refugiarse y escapar de la exposición pública. Por ello, contaba con todo tipo de comodidades, una terraza para tomar el sol, un gimnasio, un spa y hasta una sala de cine.

A bordo de esa embarcación (de color verde oscuro en el exterior), Giorgio Armani podía pasar largos periodos de tiempo, ya que la autonomía del yate alcanza las 6.000 millas náuticas.