Ovnis, ¿a la vista?: esta es la web donde podrás consultar los archivos que desclasificará EEUU sobre la "vida extraterrestre"

De las últimas acciones que ha llevado a cabo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quizá esta sea la que más ilusión puede llegar a despertar. En vez de bombardear países, secuestrar a un presidente o provocar el caos económico en los mercados de todo el mundo, lo que el Departamento de Guerra de Estados Unidos ha anunciado este viernes es, ni más ni menos, que la desclasificación de archivos gubernamentales sobre Fenómenos Anómalos No Identificados. Algo esperado después de que Trump anunciara en febrero este proceso.

Según el comunicado oficial, la colección de documentos sobre objetos voladores no identificados (ovnis) y "posibles formas de vida extraterrestre" podrá consultarse en la página oficial war.gov/ufo en la que la administración estadounidense "publicará archivos adicionales de forma continua".

La desclasificación implica a la Casa Blanca, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI), el Departamento de Energía (DOE), la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios (AARO) del Departamento de Guerra - establecida en 2022-, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y otras agencias de inteligencia.

El catálogo inicial reúne 162 archivos, entre fotografías, informes y vídeos, que se irán ampliando de forma progresiva con nuevas desclasificaciones. "Estos archivos, ocultos tras clasificaciones, han alimentado durante mucho tiempo especulaciones justificadas y es hora de que el pueblo estadounidense lo vea por sí mismo", ha afirmado el secretario de Defensa, Pete Hegseth, durante la presentación de la iniciativa.

La medida también ha recibido el respaldo del administrador de la NASA, Jared Isaacman, quien defendió la importancia de la exploración espacial y de la búsqueda de respuestas sobre los misterios del universo.

La publicación de estos documentos llega meses después de que Donald Trump adelantara en febrero su intención de hacer públicos archivos gubernamentales relacionados con el fenómeno OVNI. El anuncio se produjo tras unas declaraciones del expresidente Barack Obama en el pódcast del periodista Brian Tyler Cohen, donde respondió a preguntas sobre vida extraterrestre.

Al ser preguntado por la existencia de extraterrestres, Obama aseguró que no existen instalaciones secretas subterráneas y bromeó afirmando: "Son reales, pero yo no los he visto". Trump reaccionó acusándole de revelar "información clasificada" y de cometer un "grave error".

Posteriormente, Obama matizó sus palabras y explicó que durante su mandato no tuvo pruebas de contactos con seres extraterrestres, aunque reconoció que, dada la inmensidad del universo, no puede descartarse la existencia de vida más allá de la Tierra.

Ante esta situación, muchos recuerdan la desclasificación realizada por la CIA en 2013, cuando reconoció oficialmente la existencia del Área 51, la base militar creada en los años 50 para probar el avión espía U-2 y que durante décadas ha estado rodeada de teorías sobre un supuesto ocultamiento de pruebas relacionadas con extraterrestres.