Ni carteristas ni el trilero: estas son las estafas actuales que intentan engañar a los viajeros del Imserso en 2025

Los viajes del Imserso son una de las iniciativas más reconocidas en materia de envejecimiento activo en España. Cada temporada, miles de pensionistas participan en estos programas de turismo social para disfrutar de estancias subvencionadas en la costa, circuitos culturales o escapadas de naturaleza. Más allá del descanso y el ocio, el objetivo es fomentar la convivencia, descubrir nuevos lugares y mantener una vida activa.

Sin embargo, cada año también aparecen intentos de estafa dirigidos a las personas mayores que viajan con el programa, sobre todo cuando empiezan las campañas (como es el caso de los viajes para la temporada 2025-26). Los delincuentes aprovechan la confianza y la falta de información digital de algunos usuarios para obtener dinero o datos personales. Conocer las trampas más comunes y saber cómo reaccionar ante ellas es la mejor protección.

Falsas agencias de viajes

Uno de los engaños más habituales son las agencias falsas o no autorizadas que se hacen pasar por intermediarias del Imserso. Suelen prometer descuentos adicionales, adelantar plazas o “reservas prioritarias” a cambio de un pago por adelantado. Una vez recibido el dinero, desaparecen.

Estas estafas se presentan en diferentes formas: llamadas telefónicas que simulan ser del Instituto, páginas web que imitan la estética oficial o comerciales que se presentan como “colaboradores” sin estar en la lista de agencias acreditadas. Incluso se han detectado casos de phishing, con correos que piden datos bancarios bajo el pretexto de confirmar una reserva.

La única manera segura de contratar es hacerlo a través de los canales oficiales. Las reservas telemáticas se realizan en las plataformas turismosocial.es o mundicolor.es, introduciendo el DNI y la clave de cuatro dígitos que figura en la carta de acreditación. En las agencias físicas, basta con presentar el documento de identidad, siempre que el establecimiento esté autorizado. El propio Imserso publica el listado de agencias reconocidas.

Excursiones fraudulentas y falsos guías turísticos

Otra forma de fraude se da una vez iniciado el viaje. En los hoteles o alrededores aparecen supuestos organizadores de excursiones y visitas a precios muy bajos. A menudo, las salidas nunca se realizan, o el servicio ofrecido no se parece en nada a lo prometido. En otros casos, los falsos guías desaparecen tras cobrar la excursión.

Estas prácticas aprovechan la confianza y el deseo de aprovechar al máximo el viaje. La Policía Nacional y la Guardia Civil recomiendan contratar siempre excursiones con operadores turísticos autorizados o a través del propio hotel. Existen plataformas seguras con guías titulados y recorridos de calidad, donde el pago se realiza al finalizar la actividad y no de forma anticipada.

Alojamiento inexistente o engañoso

También es frecuente encontrar alojamientos fraudulentos anunciados en internet, especialmente durante la temporada alta. Las ofertas parecen irresistibles: fotos espectaculares, precios bajísimos y supuestas últimas plazas. Sin embargo, al llegar al destino, el viajero descubre que el hotel no existe, está cerrado o dista mucho de lo anunciado.

La prevención en este caso pasa por reservar únicamente en sitios con buena reputación y sistemas de pago seguros. Las plataformas de confianza incluyen políticas de reembolso y opiniones verificadas de otros usuarios. Si se viaja con el Imserso, lo más prudente es ceñirse al alojamiento asignado y desconfiar de quien ofrezca un cambio de hotel o mejoras “extraoficiales” a cambio de dinero.

El timo del trilero y los carteristas

No todas las estafas están vinculadas directamente al programa. Algunas son trampas clásicas del turismo urbano, pero afectan a muchos grupos del Imserso. El juego del trilero (el de adivinar bajo qué vaso se esconde una bolita) sigue siendo un método eficaz para distraer a las víctimas y quedarse con su dinero o sus pertenencias. Los delincuentes cuentan con cómplices que aparentan ganar y animan a participar, pero el resultado siempre es el mismo: se pierde.

Igual de comunes son los carteristas que actúan en aglomeraciones o excursiones. Se integran en los grupos y aprovechan los momentos de confusión o las fotografías para sustraer carteras y móviles. La recomendación es mantener siempre los objetos de valor a la vista, llevar los bolsos o mochilas por delante y evitar llevar grandes cantidades de dinero en efectivo.

Estafas administrativas o de suplantación

En ocasiones, los delincuentes no buscan vender un viaje, sino suplantar la identidad del Imserso o de otros organismos. Llaman o envían mensajes para “confirmar datos”, “activar acreditaciones” o “reembolsar importes”, pidiendo cuentas bancarias o números de tarjeta. Estas comunicaciones son falsas: el Imserso nunca solicita información sensible por teléfono, correo ni mensaje.

Ante la mínima duda, lo más prudente es colgar y verificar la información directamente con el Instituto. En su web oficial se detallan los servicios, precios y plazos, y existe una línea de atención al público (971 22 08 22) disponible de lunes a viernes, de 8.00 a 19.00 horas.