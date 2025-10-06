Viajes Imserso 2025-26: fechas, destinos, cómo reservar, precios, requisitos y todas las novedades

La maquinaria del Imserso ya está en marcha. Tras el envío de las cartas de acreditación, comienza la compra escalonada de los viajes de la temporada 2025-2026. El objetivo declarado por Derechos Sociales es ampliar el acceso a un envejecimiento activo e impedir que las rentas más bajas queden fuera: por eso se reservan 7.447 plazas a 50 euros para pensionistas con menos recursos y, como novedad, se permite viajar con animales de compañía en determinados destinos.

Cuándo empiezan las reservas (por comunidades y con hora)

La venta se abre a las 9.00 horas del día que figura en tu carta de acreditación y se despliega por grupos de comunidades autónomas.

Primer bloque (desde el 6 de octubre): Asturias, Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Ceuta, Islas Baleares, Islas Canarias, La Rioja, Navarra y País Vasco.

Día 1: acceso para acreditados preferentes.

Día 2: acceso para no preferentes.

Día 3: posibilidad de añadir más viajes libres en tu provincia.

Segundo bloque (desde el 8 de octubre): Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Melilla y Región de Murcia.

Mismo esquema: preferentes el primer día, no preferentes el segundo y, al tercero, opción de sumar viajes libres en la provincia.

La venta continúa durante toda la temporada mientras queden plazas.

¿Quién es preferente y por qué?

La acreditación y su prioridad dependen de un sistema de puntos que valora edad, discapacidad, situación económica, participación en años anteriores y pertenencia a familia numerosa. La suma determina si entras como preferente (más opciones el primer día) o no preferente (turno del segundo día).

Cómo reservar tu viaje

Hay dos vías, ambas sencillas:

Online, con tu DNI y la clave de cuatro dígitos que aparece en la carta:

C osta peninsular y turismo de escapada: turismosocial.es

En agencia de viajes autorizada, presentando el DNI. La agencia tramita tu reserva en el mismo sistema.

Plazas disponibles y tipos de viaje

Esta temporada se ofertan 879.213 plazas:

Costa peninsular: 440.284

Costa insular: 228.142

Turismo de escapada (circuitos culturales, naturaleza, capitales, Ceuta o Melilla): 210.787

Precios orientativos (según destino, días y temporada)

Los importes varían por tipología, duración y fechas (temporada baja: noviembre-abril; alta: octubre, mayo y junio). Algunos ejemplos:

Costa peninsular (Andalucía, Cataluña, Murcia, Comunidad Valenciana)

Con transporte: 10 días por 309,22 € en baja y 409,22 € en alta; 8 días por 244,04 € en baja y 344,04 € en alta.

Sin transporte: 10 días por 270,39 € en baja y 370,39 € en alta; 8 días por 224,63 € en baja y 324,36 € en alta.

Baleares

Con transporte: 10 días por 353,37 €; 8 días por 285,29 €.

Sin transporte: 10 días por 270,52 €; 8 días por 224,36 €.

Canarias

Con transporte: 10 días por 464,72 €; 8 días por 378,75 €.

Sin transporte: 10 días por 270,39 €; 8 días por 224,28 €.

Turismo de escapada

Circuitos culturales (6 días): 312,51 € en baja y 412,51 € en alta.

Naturaleza (5 días): 305,75 € en baja y 405,75 € en alta.

Capitales de provincia (4 días): 132,91 € en baja y 232,91 € en alta.

Ceuta o Melilla (5 días): 305,75 € en baja y 405,75 € en alta.

Novedades clave de 2025-2026

Tarifa de 50 euros: 7.447 plazas para personas con ingresos iguales o inferiores a la pensión no contributiva (jubilación o incapacidad). El Ministerio asume la diferencia con el precio real.

Viajar con mascotas: se reservan plazas para quienes se desplacen con animal de compañía (hasta 10 kg con transportín) en los lotes de costa peninsular e insular.

Desconcentración de fechas: las adjudicatarias deben evitar acumular viajes en pocos días para favorecer la actividad turística fuera de picos.

Qué incluye el viaje

Alojamiento en pensión completa en habitación doble compartida (en capitales de provincia, media pensión), transporte de ida y vuelta si corresponde, servicio médico general en el hotel, seguro colectivo y programa de animación socio-cultural.

Suplementos y extras

Habitación individual con coste por noche: 22 € en Baleares y costa peninsular; 24 € en Canarias; 26 € en Turismo de Escapada.