Ni gimnasio ni máquinas: el entrenamiento "minimalista" de Pelayo Gayol, instructor GEO, para estar en forma a los 51 años

Un hombre haciendo pesas en el gimnasio, en una imagen de archivo

Pelayo Gayol es inspector y exmiembro y formador del Grupo Especial de Operaciones (GEO), la unidad de élite de la Policía Nacional que lleva a cabo las intervenciones de alto riesgo como antiterrorismo, liberación de rehenes y protección de altas personalidades.

A lo largo de su trayectoria profesional, Pelayo Gayol, de 51 años, ha participado en misiones clave para la seguridad del país como la lucha contra la banda terrorista ETA o la intervención tras los atentados del 11-M.

Como unidad de élite, quienes forman parte del GEO deben estar preparados para enfrentarse a situaciones críticas que superan las capacidades policiales ordinarias. Por ello, los miembros del Grupo Especial de Operaciones completan entrenamientos extremos en disciplinas como combate, explosivos, submarinismo o paracaidismo.

"El GEO, unidad que depende orgánica y funcionalmente del Director Adjunto Operativo de la Policía, tiene su sede en un edificio propio localizado en las inmediaciones de Guadalajara, lo que facilita los rápidos desplazamientos hacia aquellos puntos del territorio nacional en que sea necesaria su presencia", se explica en el portal web de la Policía Nacional.

Pelayo Gayol, quien se encuentra ahora mismo en excedencia y se desempeña como instructor GEO, ha pasado por el pódcast Lo que tú digas de Alex Fidalgo, un espacio en el que ha contado cómo es su día a día.

El exmiembro de Grupo Especial de Operaciones de la Policía Nacional ha explicado que "me gusta hacer una primera sesión de gimnasio o física, sobre todo de fuerza. Y por la tarde hago judo".

Un pequeño gimnasio en casa

Aunque Gayol ha indicado que suele entrenar en el gimnasio, sí que cuenta con elementos en casa que le permiten completar con garantías un entrenamiento en cualquier momento del día.

"En casa tengo ciertos elementos de calistenia. Tengo el típico cajón, un balón de 25 kilos, un saco búlgaro, gomas… con todo eso, aunque no tengas tiempo, en 25 minutos te sacas un gimnasio exprés. Y haces todo lo que necesitas", ha destacado el instructor GEO.

En ese sentido, Pelayo Gayol ha resumido que "tenemos un gimnasio minimalista que cabe en un cajón pero que cunde".