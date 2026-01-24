Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El FC Barcelona consigue su sexta Supercopa ante un Real Madrid que dio la cara (2-0)
Deporte

El FC Barcelona consigue su sexta Supercopa ante un Real Madrid que dio la cara (2-0)

Un gol de Esmee Brugts de cabeza en el minuto 21 y otro de Alexia Putellas de penalti en el 92 selló la victoria azulgrana. 

Ewa Pajor del FC Barcelona y Maelle Lakrar del Real Madrid durante el partido final de la Supercopa de España Femenina entre el FC Barcelona y el Real Madrid en Nou Castalia el 24 de enero de 2026 en Castellón de la Plana.Getty Images

Era uno de los días grandes para el fútbol femenino y más aún si se enfrentan los dos grandes rivales: Real Madrid y FC Barcelona. La final de la Supercopa en Castalia ha cumplido las expectativas, incluida la emoción. Ya no hay tanta diferencia entre culés y madridistas, pero en el único partido disputado en liga esta temporada volvió a mostrar el Barça su superioridad y en la clasificación les separa diez puntos de los blancos.

Ahora la historia se repite, como pasó con el duelo entre los equipos masculinos

En el minuto 27 se adelantó el Barcelona en saque de esquina de Mapi León y Brugts de cabeza superaba a la defensa blanca y Misa. En la primera parte el Real Madrid reclamó un posible penalti a Weir en una acción con Mapi León, pero Gil Soriano no lo consideró punible.

En la segunda parte el Real Madrid apretó para conseguir, al menos, el empate, pero el FC Barcelona tuvo ocasiones para haberse ido en el marcado, sobre todo dos de Alexia Putellas y Linda Caicedo también la tuvo por el Madrid en el minuto 71. 

Dejó el resto el Madrid en busca del empate, pero esos huecos los aprovechaba el Barça para crear peligro, y en una de esas ocasiones se pitaba penalti en el 92 tras revisión del VAR, por derribo de Shei a Pajor. Alexia Putellas marcaba la pena máxima. Y ya no dio más de sí el partido. El FC Barcelona sigue siendo amo y señor del fútbol femenino español. 

