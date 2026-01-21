Noah Harari hiela Davos con su reflexión más provocadora: "Lo que se teme de los inmigrantes humanos será verdad con la IA"

Yuval Noah Harari, autor de Sapiens y Nexus, en una conferencia sobre IA y el futuro: el camino de la humanidad en la Universidad Yonsei en Seúl, Corea del Sur, el 20 de marzo de 2025.

Yuval Noah Harari es uno de los gurús planetarios, un visionario y analista de lo que es la sociedad actual y el futuro que le depara a la humanidad. No podía faltar en un foro como Davos, donde se reúnen los más poderosos en política y economía, para lanzar sus previsiones y advertencias. Una vez más, ha causado impacto y reflexión a partes iguales, y ha vuelto a incomodar a la élite.

El historiador y ensayista israelí es protagonista en Davos. Lanzó una de las advertencias más directas sobre la inteligencia artificial (IA): provocará dos crisis simultáneas en todos los países, una de identidad y otra comparable a una crisis migratoria, pero protagonizada por sistemas no humanos.

Durante su intervención en el Foro Económico Mundial, Harari sostuvo que la humanidad ha basado su valor en la capacidad de pensar, algo que la IA está a punto de superar en muchos ámbitos. "Estamos entrando en una crisis de identidad", explicó, porque por primera vez podríamos dejar de ser la especie dominante en aquello que consideramos más definitorio: la inteligencia.

La IA como "inmigrante" que llega para quedarse

La comparación que más impacto causó en Davos fue la de la IA como inmigrante. Harari defendió que los sistemas de inteligencia artificial llegarán a los países de forma similar a los flujos migratorios humanos: aportando beneficios claros, pero también tensiones profundas.

"Quienes temen a los inmigrantes humanos suelen decir que quitarán empleos, cambiarán la cultura local o no serán políticamente leales. No estoy seguro de que eso sea cierto para todos los inmigrantes humanos, pero sin duda lo será para los inmigrantes de IA", afirmó ante una audiencia en silencio.

Según Harari, estas "IA inmigrantes" pueden aportar habilidades clave en campos como la medicina, la educación o la gestión administrativa. Pero, al mismo tiempo, desplazarán empleos a gran escala, alterarán los sistemas políticos y no compartirán valores culturales ni lealtades nacionales.

¿Derechos para la inteligencia artificial?

Quién nos iba a decir tan pronto que cuestiones de ciencia ficción ya están aquí. Harari fue un paso más allá y lanzó una pregunta incómoda: ¿queremos reconocer a la IA como "persona jurídica"? Es decir, permitir que tenga derechos legales, pueda crear empresas, fundar religiones, predicar ideas o interactuar socialmente, incluso con niños, en redes sociales, como se planteaba en la película El hombre bicentenario.

"No es una decisión para dentro de 20 años. Si quieres influir en el rumbo que toma la humanidad, tienes que decidir ahora", advirtió. La regulación, según el historiador, llega siempre tarde, y en el caso de la IA ese retraso puede ser irreversible.

Un discurso con trayectoria y apoyos inesperados

Harari no habla desde la improvisación. Es investigador distinguido del Centro para el Estudio del Riesgo Existencial de la Universidad de Cambridge y profesor en la Universidad Hebrea de Jerusalén.

Su preocupación por la IA ya estaba presente en Sapiens: Una breve historia de la humanidad y, de forma más explícita, en Homo Deus: Una breve historia del mañana, dos bestsellers.

Además, no está solo en este enfoque. A principios de mes, el CEO de Nvidia, Jensen Huang, utilizó también el término "inmigrantes de IA" para referirse a los robots que, según él, ayudarán a los humanos en trabajos que ya no quieren hacer, como los de manufactura, según recogió AFP.

Crisis de identidad: cuando pensar ya no nos define

La primera de las dos crisis que anticipa Harari es más profunda de lo que parece. No se trata solo de empleo o economía, sino de cómo nos entendemos como especie. Durante siglos, los humanos se han definido por su capacidad cognitiva. Si una máquina puede razonar, crear y decidir mejor que nosotros, ¿qué lugar ocupamos?

Esta pregunta no es filosófica sin consecuencias prácticas. Para Harari, la pérdida de centralidad humana puede traducirse en inestabilidad social, frustración colectiva y radicalización política, especialmente si grandes capas de la población sienten que ya no son necesarias.

Las frases sobre tecnología de más impacto de Harari para reflexionar