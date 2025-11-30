"¿Estáis locos?": para el jefe de Nvidia es inadmisible que sus propios empleados recomienden usar menos la IA

La inteligencia artificial (IA) ha llegado en forma de tsunami para la vida personal y laboral de cada vez más personas. No paras de leer, escuchar y ver mensajes de gurús tecnológicos y financieros sobre el vuelco que supone y supondrá la IA en todos los órdenes de la vida, comparándolo con la llegada de la electricidad o incluso el fuego. ¿Es para tanto? Para unos no, al menos a corto y medio plazo; para la mayoría es casi inminente. Jensen Huang, CEO de Nvidia, la mayor empresa tecnológica del mundo, lo tiene claro y se lo dice a sus propios empleados más díscolos o escépticos: ve inaceptable que los empleados de su empresa desaconsejen el uso de IA.

El director de Nvidia ha dejado claro en una entrevista concedida al canal francés de economía y finanzas BFM Business lo que le molesta que sus empleados no usen o usen poco la IA. Su reacción ante esa opción es más que elocuente: "¿Estás loco?". Huang ha ido más allá reprendiendo a los gerentes de su empresa que no incentivan su uso, o apoyan una menor dependencia de esta nueva revolución tecnológica.

Quizá es una mezcla de absoluta seguridad en lo que viene, pero también alimentar aún más la dependencia creciente, ya que Nvidia se ha convertido en una de esas "palas" de la fiebre del oro, la que más está creciendo y enriqueciéndose ante la avalancha incesante de demanda de sus chips. No en vano, es la compañía tecnológica líder en la carrera por la inteligencia artificial, ya que desarrolla los chips que permiten el entrenamiento y funcionamiento de grandes modelos de lenguaje como GPT o Claude.

¿Burbuja o esto no es nada para la que nos espera?

El debate está en todos los foros tecnológicos, financieros, industriales y mediáticos. ¿Es para tanto o es solo el comienzo del verdadero tsunami? Huang tiene claro que "toda tarea" que pueda automatizarse mediante inteligencia artificial debe automatizarse de esta manera: "Les prometo que (todavía) tendrán trabajo que hacer", añade para quizá paliar la preocupación de trabajadores de casi todos los sectores.

Sin embargo, luego está la realidad del día a día, al menos hasta ahora. Muchos estudios y análisis apunta a que, a día de hoy, apenas se habría perdido empleo ni las personas han cambiado en nada sus vidas con la IA, al menos en su mayoría, por mucho que sí hay un porcentaje creciente de población que ya usa la IA a diario para sus tareas personales y profesionales. Como explica Futurism, el enfoque de Jensen Huang dista mucho de ser tan sencillo como parece creer, y quizá es solo azuzar más su uso porque eso suponen más ventas de chips para la implementación de la IA.

El mismo medio de la entrevista se hizo eco de un estudio en esta línea del Model Evaluation and Threat Research, publicado en julio de 2025, mostrando como los programadores encuestados utilizaron menos de la mitad de las sugerencias realizadas por la IA y que esto provocó una disminución del 19% en la productividad en comparación con su colega que no utilizó ninguna técnica de automatización, es decir, no solo no aumenta significativamente la productividad sino que puede cercenarla. Eso sí, los más pro IA advierten que todo está aún en pañales y todo esto se lo recordarán a los más "negacionistas" dentro de pocos años.

Las grandes tecnológicas lo tienen claro

Si preguntamos a los gigantes tecnológicos como Microsoft, Google o Apple, está al 100% con Jensen. Según Fortune, durante el verano Microsoft exigió a sus empleados que dejaran de considerar la IA como una opción. Al mismo tiempo, Satya Nadella, director ejecutivo de la empresa con sede en Redmond, explicó que una cuarta parte del código de Windows ya se escribía con IA. Google indica una cifra similar, que está animando a sus empleados a usar Gemini, su modelo patentado de IA.

Es indudable que el impacto de la IA en el empleo, la principal preocupación, es inevitable y será creciente. Solo el tiempo dirá si pondrá patas arriba todo el mercado laboral, empresarial y financiero, o será una revolución tecnológica al estilo de Internet, lo que ya sería de por sí mucho, si bien en este caso, como en los anteriores, creó más empleo del que destruyó. ¿La IA será la primera en ser un "destructor de mundos"?