Trump busca en Davos "negociaciones inmediatas" para comprar Groenlandia: "Solo EEUU puede garantizar la seguridad"
El presidente asegura que no quiere controlar las tierras raras de la isla más grande del mundo, sino por la seguridad de Occidente. 

Jesús Delgado Barroso
DAVOS (Switzerland), 21/01/2026.- A screen displays US President Donald Trump as he speaks during his special address at the 56th annual meeting of the World Economic Forum (WEF) in Davos, Switzerland, 21 January 2026. The meeting under the topic 'A Spirit of Dialogue' brings together entrepreneurs, scientists, and corporate and political leaders in Davos and takes place from 19 to 23 January in Davos. (Suiza) EFE/EPA/GIAN EHRENZELLER
  Donald Trump durante su intervención en el Foto de Davos, en Suiza.GIAN EHRENZELLER vía EFE

Donald Trump reitera su posición en Foro de Davos. Durante su esperado discurso, el presidente ha asegurado que su país es "el único en el mundo" que puede garantizar la seguridad de Groenlandia. Por ello, quiere que el acontecimiento internacional sirva para negociar de forma "inmediata la compra de Groenlandia. Asimismo, ha recordado que durante la II Guerra Mundial defendieron ese territorio en nombre de Dinamarca.

Aunque en unas primeras declaraciones ha argumentado que no quiere recurrir a la fuerza y que no lo hará, ha vuelto a lanzar una amenaza: "Queremos un trozo de hielo para proteger el mundo, y no nos lo dan. Pueden decir que sí [a Europa] y lo agradeceremos mucho. Pueden decir que no y lo recordaremos".

El presidente estadounidense ha vuelto a cargar contra la OTAN. "Lo único que hemos obtenido de la OTAN es proteger a Europa de la Unión Soviética y ahora de Rusia. Es decir, los hemos ayudado durante muchos años. Nunca hemos obtenido nada, excepto pagar por la OTAN, y lo hemos hecho durante muchos años, hasta que llegué yo", ha asegurado Trump.

Pero no solo la Alianza. También Europa: "No avanza en la dirección correcta. Debe corregirla". Además, ha advertido que si Estados Unidos cae, Europa caerá con ellos, y que si, por el contrario, los norteamericanos avanzan, los europeos los seguirán, en un esfuerzo de vincular los intereses comunes a ambos lados del Atlántico pese a las tensiones a propósito de Groenlandia.

El mandatario criticó la "sabiduría convencional" que ha llevado a un amento del gasto público: "Inmigración masiva sin control en infinidad de importaciones extranjeras". "Amo Europa y quiero que a Europa le vaya bien, pero no está avanzando en la dirección correcta", ha insistido el presidente. Asimismo, y como de costumbre, aprovechó para criticar las políticas de energía renovable y el bajo coste de defensa en la OTAN.

-- Noticia de última hora en ampliación --

