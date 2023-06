Nuevas revelaciones apuntan a que EEUU tiene en su poder naves extraterrestres

Los partidarios del lema I want to believe, que agrupa a aquellas personas que mantienen una mezcla de fe, ilusión y empeño en creer en la existencia de civilizaciones extraterrestres tras los avistamientos de ovnis, tienen nuevos motivos para reforzar sus ideas.

Nuevas revelaciones al respecto apuntarían a que Estados Unidos (EEUU) tendría en su haber naves alienígenas extraterrestres "intactas o casi intactas", según informa El Confidencial citando fuentes del medio especializado en información en Defensa The Debrief. La información habría sido desvelada por dos oficiales de alto nivel de la CIA, la agencia de inteligencia estadounidense.

La información del medio anglosajón son Leslie Kean y Ralph Blumenthal, dos asentados periodistas que ya expusieron un programa secreto sobre ovnis del Pentágono en el prestigioso rotativo estadounidense The New York Times. Aquella investigación ya supuso un profundo escándalo que hizo protestar al mismísimo Senado en Washington DC debido al carácter ilegal que suponía mantener en secreto aquella investigación.

"No estamos solos"

Los oficiales en cuestión son David Grusch, un miembro retirado del National Geospatial-Intelligence Agency and National Reconnaissance Office encargado de analizar fenómenos aéreos inexplicables (UAP); y Jonathan Grey, un oficial de inteligencia aún en activo del Centro Nacional de Inteligencia Aérea y Espacial (NASIC). La revelación no está exenta de espectáculo, ya que declararon a The Debrief una frase de película: "No estamos solos".

Grusch asegura que el Gobierno estadounidense tiene en su haber aeronaves de origen no humano y extraterrestre, y que tanto el Ejecutivo como sus contratistas llevan recopilando sus fragmentos durante décadas. Califica además como "exóticos" algunos de los materiales que atesoran que atribuye a una "inteligencia no humana, ya sea extraterrestre o de origen desconocido".

Por su parte, además de corroborar la información de Grusch, Grey afirma que esta cuestión no se limita solamente a EEUU, sino que otras naciones y países del planeta también han hecho lo propio y han ido contruyendo su propia colección de fragmentos extraterrestres de aeronaves y materiales de origen no terrícola: "El fenómeno de la inteligencia no humana es real", concluyó.

En declaraciones a The Guardian, el investigador Nick Pope, extrabajador del Ministerio de Defensa británico en pesquisas acerca del fenómeno ovni en los 90, las revelaciones de los oficiales son "muy significativas" y las llevan a un "nuevo nivel", ya que la información no sale de "leer historias en blogs de conspiraciones".

Pope incide, además, en que si los EEUU tienen en su poder esas aeronaves, toda la comprensión de la vida en el Universo que atesora el ser humano cambiaría por completo. Siempre y cuando, prosigue, toda la información sea cierta.

A ese respecto, el investigador de estos fenómenos Avi Loeb, se pronuncia en su blog de la red social Medium. El experto advierte de que sin datos científicos ni pruebas sólidas no se puede elevar la categoría de las nuevas informaciones más allá de los "rumores". Sin embargo, Loeb también aclara que, de ser informaciones verídicas y firmemente verificadas, deberían pasar a ser de dominio público de manera inmediata: "La posible existencia de civilizaciones tecnológicas extraterrestres conlleva un conocimiento científico sobre el Universo que no se ciñe a las fronteras nacionales y que debería compartirse con todos los humanos".