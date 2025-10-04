Ocho heridos, tres de ellos de gravedad, tras la explosión de un barco en el puerto deportivo de Fuengirola (Málaga)

Ocho personas han resultado heridas, tres de ellas de gravedad, tras la explosión de una embarcación este sábado en el Puerto Deportivo de Fuengirola (Málaga), según ha informado el Ayuntamiento.

El incidente se produjo sobre las 12:20 horas, cuando por causas aún desconocidas se originó un incendio en un barco que navegaba a la altura de la bocana del puerto. La deflagración provocó que la embarcación comenzara a arder y, finalmente, se hundiera.

Los servicios de emergencia actuaron con rapidez. Socorristas del Servicio de Salvamento y Socorrismo llegaron en pocos minutos para rescatar a los tripulantes, mientras bomberos, Policía Local y Guardia Civil colaboraban en el operativo.

Las ocho personas que iban a bordo resultaron heridas, y tres de ellas presentan lesiones de carácter grave. Todas fueron atendidas por los servicios médicos de emergencia.

La Agencia Andaluza de Puertos está monitorizando la situación para evaluar posibles medidas contra vertidos contaminantes derivados del hundimiento.

-Noticia de última hora, en ampliación-