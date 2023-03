La ONCE justifica la decisión de no pagar los 400.000 euros del cupón premiado en Valencia: "Deben cumplir con la ley" 

Foto de archivo de un puesto de la ONCE.

La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) ha justificado su decisión de suspender el pago de un premio de 400.000 euros a una familia de Valencia por estar en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (RGIAJ), el sistema de autoprohibición para ludópatas.

Los agraciados consiguieron el premio en el último Sorteo del Extra de Navidad del 1 de enero, pero, tal y como relató en una entrevista a ABC, cuando su marido fue a cobrar el premio "no le explicaron la normativa y le hicieron firmar un montón de papeles sin poder leerlos".

Entre esos documentos se encontraba una característica importante, que no se puede cambiar la titularidad del cupón y al comprobar la base de datos del RGIAJ, aparecía su nombre, lo que impidió el pago.

Tras la denuncia de la familia, fuentes oficiales de la ONCE han señalado al citado medio que "a la persona que acude a cobrar un cupón se le considera portadora, titular y depositaria del mismo".

El organismo asegura que si la persona se encuentra inscrita en dicho registro "deben cumplir con la ley y no se le puede pagar". "Cuando se comprueba el DNI del usuario y la titularidad del mismo, automáticamente se queda bloqueado el pago del premio", defienden.

"No está haciendo nada que no se hubiera hecho en algún otro caso o que no hubiera realizado cualquier otro operador de loterías en España", añaden dichas fuentes a ABC.