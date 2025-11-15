Pablo, joven albañil en Noruega: "Los pintores cobran unos 3.600 euros, los fontaneros 4.100, pero hay que restarles un 30% de impuestos"

Cada vez hay más profesionales menores de 30 años que buscan trabajo más allá de las fronteras españolas. La precariedad laboral, y los bajos salarios han provocado que muchos jóvenes busquen oportunidades más atractivas, aunque tengan que sobrevolar el continente y dejar atrás sus familias y casas. Pero, no solo en profesiones intelectuales, sino también en otros trabajos más físicos como puede ser el sector de la construcción.

Este es el caso de Pablo Gómez, un albañil que partió rumbo a Noruega en 2011 a buscar oportunidades de futuro. Y las encontró. En una entrevista para el periódico español El Confidencial, asegura que "el sector de la construcción funciona muy bien en este país". Tal y como reza la publicación, el país nórdico es una de las primeras economías del mundo. De hecho, se ubica en el top 10 por su porcentaje de PIB per cápita.

Según el periódico, además de la construcción de infraestructuras, como carreteras o ferrocarriles, ha habido un incremento del mercado de la vivienda. Estos se han visto influenciados por "el aumento de la natalidad y la llegada de inmigrantes".

En sus declaraciones, Gómez explica como se sobra en el sector de la construcción noruego. En el caso de los pintores, el sueldo está en torno a unos 3.600 euros brutos al mes; los fontaneros 4.100 euros, y los gruistas cobran 4.400 euros. Asimismo, y tal como él asegura, Los salarios de los puestos como arquitectos, jefes de proyecto o ingenieros oscilan entre 6.000 y 6.400 euros. No obstante, "a esas cantidades hay que restarles más o menos un 30% de impuestos", dice.

"Para dar unas pautas generales, si se trabaja de lunes a viernes, se trabaja de 8 de la mañana a 4 de la tarde", asegura. Pero comenta que "puede haber diferentes turnos". Asimismo, "un total de 37 horas y media semanales más o menos, más todas las horas extra que se tengan que echar. Están pagadas y, por norma general, muy por encima de lo que se paga por una hora normal".

Gómez también explica que se puede trabajar de lunes a jueves: "Esto es más propio de ingeniería civil, de carreteras, de puertos, de autopistas o de vías de tren porque muchas veces estas obras están en localizaciones más remotas y la gente necesita fines de semana más largos para poder volver a casa", ultima.