Paco, agricultor, vende online las naranjas de su abuelo: "Se me quedan 1.290 euros. Estoy dispuesto a perder este año mi naranja por dar educación de campo"

El agricultor valenciano Paco, más conocido en internet como @Donpacomas se ha convertido en todo un fenómeno digital, llegando a tener videos en TikTok con más de 350.0000 reproducciones. El abuelo de paco se dedicaba a cosechar y comercializar naranjas en Valencia, lamentablemente en abril del 2024 su yayo falleció.

Paco ha querido seguir con el negocio familiar, por eso en diciembre del 2024 decidió montar una página web dirigido a la venta de naranjas. El joven usa las redes sociales para promover su emprendiendo digital, logrando una, impórtate, captación de público.

Tras casi un año desde el inicio del mismo, Paco asegura, en entrevista con la revista Jara y Sedal, que ha logrado facturar casi 7.600 euros, no obstante esa cifra disminuye significativamente tomando en cuenta los gastos de pasarela, gastos de envío, alquiler de furgoneta, mano de obra, entre otros gastos. “Al final se me quedan 1.290 euros”, monto el cual se reduce aún más cuando se suma los gastos de mantenimiento de explotación como lo son el fertilizante y sulfato, dejando una ganancia real de 500 euros por 4.000 kilos de naranjas.

Para Paco el productor debe tener derecho a una mayor rentabilidad sin tantos costes de intermediarios, “la empresa de envíos también me ha pegado un sablazo como si estuviera tonto”, ha expresado el agricultor. No obstante, se ha mostrado feliz por lo que está alcanzando. “Estoy muy contento porque mi naranja ha llegado a toda España, pero no es fácil”.

La educación, un aspecto fundamental para Paco

Según el agrícola, el futuro y evolución del campo, pasa la educación. “Aunque sea un proceso costoso, yo estoy dispuesto a perder este año mi naranja por dar un poquito de educación de campo”, de esta manera Paco ha dicho que prioriza la formación de la industria sobre sus propias ganancias.

El joven agricultor ha finalizado haciendo alusión a la importancia de cuidar y apoyar los productos agrícolas españoles para así potenciar el sector. “Comeremos producto español, seguiremos ayudando a que los campos crezcan, seguiremos aportando a nuestra cultura”, ha declarado Paco