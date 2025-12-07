Analizan las ciudades más sucias del mundo por sus reseñas y llaman a la puerta de una de España

Aunque las agencias de viajes promuevan imágenes de ciudades idílicas, limpias y perfectas, la realidad suele ser muy distinta. Muchas ciudades han quedado atrapadas bajo las garras de la contaminación. Colillas en el suelo, bolsas de basura tiradas en mitad de la calle... El periódico griego Oneman ha tenido acceso a una investigación sobre las ciudades "más sucias y más limpias" de Europa.

Este estudio de Radical Storage, una empresa griega de servicios de almacenamiento de equipaje, ofrece una lista detallada tras analizar más de 70.000 reseñas de Google Maps. Las ciudades con un número bajo de reseñas fueron excluidas de la lista.

Las más sucias

Tal y como informa el medio de comunicación, la lista de ciudades más sucias incluye destinos populares mediterráneos. En España, hay dos ciudades, Sevilla, en la posición 15 de 20, y Barcelona, en la 13. Estas son las ciudades más sucias del mundo, según el estudio.

Budapest, Hungría.

Roma, Italia.

Las Vegas, Estados Unidos.

Florencia, Italia.

París, Francia.

Milán, Italia.

Verona, Italia.

Frankfurt, Alemania.

Bruselas, Bélgica.

El Cairo, Egipto.

Heraclión/Creta, Grecia.

Nueva York, EEUU.

Barcelona, España.

Johor Baru, Malasia.

Sevilla, España.

San Francisco, EEUU.

Miami, EEUU.

Hyderabad, India.

Londres, Reino Unido.

Osaka, Japón.

Las más limpias

En lo más alto de la lista, hay ciudades bien conocidas por su limpieza, como Zúrich, en Suiza; pero también hay algunas sorpresas. Una de ellas, está en España.

Cracovia, Polonia.

Sharjah, Emiratos Árabes Unidos.

Singapur.

Varsovia, Polonia.

Doha, Catar.

Riad, Arabia Saudí.

Praga, República Checa.

Mascate, Omán.

Dubái, Emiratos Árabes Unidos.

Fukuoka, Japón.

Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos.

Zúrich, Suiza.

Edimburgo, Escocia.

Los Ángeles, EEUU.

Lima, Perú.

Cancún, México.

Oporto, Portugal.

Copenhague, Dinamarca.

Taipéi, Taiwán.

Valencia, España.