Pascual Egea, presidente de los promotores musicales, sobre la reventa de entradas en internet: “Es una estafa al espectador y no debería permitirse”

La pandemia originada por el covid-19 fue un fenómeno que afectó a la sociedad humana de manera transversal. La economía global se vio fuertemente afectada y la española no estuvo exenta de ello. El confinamiento poblacional afectó gravemente a todo tipo de industrias en nuestro país.

El sector del entretenimiento y ocio padeció, en su momento, severas consecuencias socioeconómicas de la pandemia. Un poco más de 6 años después, afortunadamente, el panorama es completamente diferente.

Conforme a un reciente informe proporcionado por el Anuario de la Música en Vivo de la Asociación de Promotores Musicales (APM), los conciertos y la música en directo recaudaron en España unos 807 millones de euros en 2025, un 11,2 % más que el año anterior.

En entrevista con el diario Cinco Días, el presidente de APM, Pascual Pascual Egea, se refiere al óptimo panorama que atraviesa la industria. “Podríamos hablar ya de un crecimiento estructural de la música en directo. Desde 2022 hasta ahora solo hemos crecido, y casi hemos doblado las cifras de 2019”, apunta.

Según Egea, el crecimiento económico del sector se debe a que en la actualidad existe “un mejor trato a los espectadores, más servicios, muchos factores que consiguen que al público le apetezca ir a un evento musical y pasarlo bien”, complementa.

La reventa de entradas: un problema complejo de resolver

Las ganancias exponenciales que ha generado la industria a lo largo de los últimos años también se pueden fundamentar a partir del incremento de los precios de las entradas. El coste se ha duplicado durante la última década. De acuerdo a las cifras del Libro Blanco de Ticketmaster, en 2015, el precio medio por boleto fue de 42 euros; mientras que en 2024, fue de 84.

El presidente expone que dicho incremento en el mercado responde a la subida del poder adquisitivo de los ciudadanos, haciendo hincapié en que no fue una decisión arbitraria. “No es un capricho. Se debe al alza de costes de logística, de personal, de transporte, de hoteles, de todo”, señala.

Las diversas plataformas digitales y los megaconciertos han creado una problemática difícil de combatir: la reventa de entradas. El representante de la asociación resalta la magnitud del asunto. “Es una estafa al espectador. No hay que permitir que los sitios de reventa online existan, ni que estén bien posicionados en las plataformas”, sostiene.

““Llevamos mucho tiempo intentándolo. Hemos puesto demandas, hemos hecho de todo, pero no terminamos de conseguirlo”, concluye Egea.