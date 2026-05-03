Los inquilinos de 70 ciudades francesas ahorran 968 euros al año con el control de alquileres: el estudio que mira España mientras Cataluña lo aplica y Madrid lo rechaza

Una medida contra la subida de los alquileres está acaparando titulares en los medios de comunicación franceses. Según un estudio del Atelier Parisien d'urbanisme (Apur, en sus siglas en francés), recogido por Le Monde, el control de alquileres ha permitido reducir hasta un 5% los alquileres en la ciudad de París desde 2019.

Tal y como reza la investigación, los parisinos lograron ahorrar una media de 81 euros al mes, unos 968 euros anuales, gracias al control de los alquileres. Entre julio de 2024 y junio de 2025, el ahorro fue de 1.019 euros. Además, según la agencia de urbanismo, cuanto más pequeña es la vivienda, más marcado es el efecto del control de alquileres: para viviendas de menos de 18 metros cuadrados, los alquileres están un 12,4% por debajo del nivel estimado sin control.

En declaraciones recogidas por el periódico, el alcalde de París, Emmanuel Grégoire, "pide al gobierno" que "mantenga el control de alquileres". El experimento, que se ha implementado en unos 70 municipios, entre ellos Lille, Lyon, Grenoble y Montpellier, está previsto que finalice en noviembre de 2026. No obstante, el mandatario quiere que se mantenga la medida "permanentemente".

Aún así, el Gobierno de ese país, encabezado por el presidente Emmanuel Macron, espera los resultados de los distintos estudios de impacto encargados de averiguar, en particular, si el plan contribuye a reducir la oferta de alquileres, como afirman sus detractores. En España, Cataluña lleva años empleando la medida, mientras que la Comunidad de Madrid se muestra escéptica.

Sin efecto duradero

El estudio de la institución francesa recogido en el medio de comunicación, fue realizado con dos centros de investigación económica y concluye, a pesar de los buenos datos, que "no existe un efecto duradero y significativo sobre los alquileres de la ciudad de París entre 2018 y 2025". De hecho, en esta línea, las variaciones más marcadas en el número de anuncios disponibles en París coinciden con eventos puntuales no relacionados con el control de alquileres, como la crisis sanitaria por Covid-19 en 2020 o los Juegos Olímpicos de París 2024.

Además, el marco no está bien respetado. Casi uno de cada dos anuncios publicados entre julio de 2024 y junio de 2025 ofrecía un alquiler por encima del umbral establecido por la normativa. Esto puede corresponder a un incumplimiento del techo autorizado o a una renta adicional aplicada debido a características excepcionales.