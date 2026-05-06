Pedro Sánchez se despide de Soledad Gallego-Díaz: "Ayudó a construir una prensa libre y exigente"

Pedro Sánchez ha reaccionado públicamente a la muerte de la periodista Soledad Gallego-Díaz con un mensaje cargado de reconocimiento hacia una de las figuras más influyentes del periodismo español de las últimas décadas.

"Tristes. Despedimos a Sol Gallego-Díaz, una de las grandes periodistas de nuestro país", escribió el presidente del Gobierno en su cuenta de X pocas horas después de conocerse el fallecimiento de la exdirectora de El País.

Sánchez destacó además su trayectoria profesional y el papel que desempeñó durante décadas en la prensa española.

"Referente de rigor, independencia y compromiso con la verdad, ayudó a construir una prensa libre y exigente, imprescindible para nuestra democracia", añadió el jefe del Ejecutivo.

El presidente también quiso trasladar su apoyo a las personas más cercanas a la periodista: "Mi cariño para su familia, sus compañeros y para todos quienes aprendimos de ella y la admiramos".

Una figura clave del periodismo español

Soledad Gallego-Díaz falleció este martes a los 75 años, según informó El País, periódico del que fue la primera mujer directora en toda su historia.

La periodista dejó una huella profunda en el periodismo político e internacional español. Fue corresponsal en ciudades como Bruselas, Londres, París, Nueva York o Buenos Aires y protagonizó una de las grandes exclusivas de la Transición al publicar el borrador de la Constitución de 1978.

A lo largo de su carrera recibió algunos de los premios más importantes del periodismo español, entre ellos el Ortega y Gasset, el Francisco Cerecedo o el Margarita Rivière.

Su figura ha sido recordada este martes por políticos, periodistas y compañeros de profesión como una referencia de independencia, rigor y defensa del periodismo crítico.