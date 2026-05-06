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Pedro Sánchez se despide de Soledad Gallego-Díaz: "Ayudó a construir una prensa libre y exigente"
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Pedro Sánchez se despide de Soledad Gallego-Díaz: "Ayudó a construir una prensa libre y exigente"

El presidente del Gobierno ha lamentado la muerte de la histórica periodista y exdirectora de El País, fallecida este martes a los 75 años.

Israel Molina Gómez
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.Getty Images

Pedro Sánchez ha reaccionado públicamente a la muerte de la periodista Soledad Gallego-Díaz con un mensaje cargado de reconocimiento hacia una de las figuras más influyentes del periodismo español de las últimas décadas.

"Tristes. Despedimos a Sol Gallego-Díaz, una de las grandes periodistas de nuestro país", escribió el presidente del Gobierno en su cuenta de X pocas horas después de conocerse el fallecimiento de la exdirectora de El País.

Sánchez destacó además su trayectoria profesional y el papel que desempeñó durante décadas en la prensa española.

"Referente de rigor, independencia y compromiso con la verdad, ayudó a construir una prensa libre y exigente, imprescindible para nuestra democracia", añadió el jefe del Ejecutivo.

El presidente también quiso trasladar su apoyo a las personas más cercanas a la periodista: "Mi cariño para su familia, sus compañeros y para todos quienes aprendimos de ella y la admiramos".

Una figura clave del periodismo español

Soledad Gallego-Díaz falleció este martes a los 75 años, según informó El País, periódico del que fue la primera mujer directora en toda su historia.

La periodista dejó una huella profunda en el periodismo político e internacional español. Fue corresponsal en ciudades como Bruselas, Londres, París, Nueva York o Buenos Aires y protagonizó una de las grandes exclusivas de la Transición al publicar el borrador de la Constitución de 1978.

A lo largo de su carrera recibió algunos de los premios más importantes del periodismo español, entre ellos el Ortega y Gasset, el Francisco Cerecedo o el Margarita Rivière.

Su figura ha sido recordada este martes por políticos, periodistas y compañeros de profesión como una referencia de independencia, rigor y defensa del periodismo crítico.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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