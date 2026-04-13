Iqos abre su primera 'Boutique 2.0' en Bilbao: una experiencia única y completa para fumadores que deseen abandonar el tabaco de combustión

En pleno centro de Bilbao, Iqos ha abierto su séptima boutique en España. Sin embargo, a diferencia del resto de centros abiertos en el resto de la Península, en esta ocasión, la innovación es la gran protagonista. Y es que se trata del primer local de Iqos en Euskadi y cuenta con importantes novedades respecto al resto de boutiques.

Ubicada en la calle Ercilla, una de las principales avenidas de Bilbao, este local pretende convertirse en el punto de información de referencia de la capital vizcaína para aquellos fumadores adultos que pretenden abandonar definitivamente el tabaco de combustión en favor de alternativas libres de humo que se abren paso cada vez con más fuerza en nuestra sociedad.

El concepto de 'Boutique 2.0', que ya se ha replicado en ciudades como Milán, Seúl o Dubái, llega ahora a España para tratar de conseguir que aquellas personas mayores de edad que tengan decidido dejar el tabaco tradicional, puedan impregnarse y comprender cuáles son algunas de las opciones más factibles.

En Euskadi, más del 20% de la población adulta es fumadora, un dato que puede considerarse elevado si se tienen en cuenta las alternativas que existen actualmente. La intención de la nueva IQOS Boutique es la de responder a esta realidad y "ofrecer a los fumadores adultos vascos una amplia variedad de productos innovadores cuyo denominador común es la ausencia de combustión y de humo".

Esto es importante, ya que de acuerdo con numerosos estudios científicos, la eliminación de combustión, reduce a en una gran proporción la exposición a sustancias dañinas en este tipo de productos. Es por esto que los dispositivos de calentamiento de tabaco, como cigarrillos electrónicos o bolsas de nicotina representan una opción menos dañina para la salud, aunque eso sí, contienen nicotina, que es adictiva.

Boutique 2.0 IQOS en Bilbao IQOS

En palabras del director de marketing de IQOS, Alex Flores, todos están "muy contentos de llegar a Bilbao", y señala que esta apertura responde a su "firme apuesta por conseguir que cada fumador adulto vasco conozca de primera mano estos productos y tenga acceso a información rigurosa basada en evidencia para que puedan hacer un cambio lo antes posible".

La principal diferencia entre una Boutique estándar y este local se centra en la figura del cliente y en una experiencia inmersiva. Se trata de un "espacio híbrido y experiencias de última generación que "combina diseño, experiencias y tecnología para ofrecer un recorrido didáctico y envolvente".

Presencia en siete capitales españolas

Con la apertura de esta Boutique en Bilbao, Iqos se abre paso ya en siete capitales de provincia en España, tras Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Las Palmas, que hacen un total 242 IQOS Boutiques en toda Europa, muchas de ellas con este concepto 2.0.

En los últimos años, Philip Morris está optando por la inversión y el impulso a todo este tipo de alternativas, que le permiten a día de hoy, decir que el 42% de sus ingresos globales procedan de productos libres de humo, con un mercado de unos 43 millones de usuarios.

Así, los dispositivos de calentamiento de tabaco IQOS han registrado un aumento del 10,5% en volumen de envíos consolidando su presencia en 79 mercados. Por otra parte, sus bolsas de nicotina han registrado un incremento del 36%, mientras que los cigarrillos electrónicos han logrado un crecimiento del 102%. Esta cifra acerca a la empresa a su objetivo de conseguir que el 65% de sus ingresos totales provengan de estas alternativas para el año 2030.

Por último y en lo que respecta al diseño y la estética de la Boutique, esta ha corrido a cargo del artista vasco Guillermo del Olmo, que explicó en su inauguración que la decoración y el estilo del local simboliza la unión histórica del hierro con Bilbao, fusionando así la tradición y la innovación.

Para él "el arte tiene que estar presente en todos los lugares y en todos los momentos de la vida". Hay que destacar que Olmo ha concebido una propuesta artística formada por piezas en acero corten integradas en el interior del espacio, lo que refuerza la idea de la empresa por establecer un diálogo armónico entre tradición e innovación e "integrando el arte local en entornos contemporáneos".