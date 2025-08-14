Pide al encargado del balneario si puede traer un bocadillo a su hijo celíaco, se desata el caos y un amargo final

Importante polémica en un balneario ubicado en Bari (Italia). Una madre le pidió permiso al encargado del recinto para llevar un bocadillo sin gluten para su hijo celíaco, y la respuesta no fue la esperada.

En concreto, la madre tiene dos hijos y uno de ellos es el que padece la intolerancia al gluten. "¿Puedo traer un bocadillo para mis hijos como merienda?", preguntó la madre, con la intención de llevarle comida a sus dos hijos.

Sin embargo, el encargado del balneario le respondió que "como excepción, puede traer el bocadillo, pero solo para el niño con intolerancia", a lo que añadió que "cuando venga, veremos dónde puede colocarlo" (dejando entrever que no se podía hacer público el hecho de que le hubiera permitido llevar un bocadillo para su hijo celíaco).

En declaraciones al medio de comunicación italiano Repubblica Bari, la madre ha criticado que "son solo dos bocadillos para dos niños, es absurdo impedir que el hermano pequeño, que no tiene intolerancias, coma la misma merienda".

El gerente del balneario le insistió en que "para el otro (hijo) no, rotundamente no. Solo le estoy haciendo un favor al celíaco", ante lo que la madre le recordó que la normativa regional permitía a las personas llevar comida y bebida a los establecimientos para uso estrictamente personal.

Todo derivó en un enfrentamiento en el que la madre señala que el encargado del balneario le dijo "que no me acercara, me agredió verbalmente. Afirmó que se trataba de propiedad privada".

"Intenté hacerle entender que la realidad era muy diferente, pero no quiso escuchar razones. Me pareció absurdo, humillante", ha lamentado la mujer, quien ha subrayado que "es inaceptable que se le pida a un padre que elija cuál de sus hijos puede comer".