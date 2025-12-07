Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Pillan a una jubilada enferma robando productos en un Lidl y la reacción inusual de la policía es de aplaudir
Sociedad
Sociedad

Pillan a una jubilada enferma robando productos en un Lidl y la reacción inusual de la policía es de aplaudir

Una decisión desesperada motivada por una angustiosa situación.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Una persona mayor robando un licor en un supermercado
Una persona mayor guardándose en la chaqueta un licor robado del supermercado.Getty Images

A veces, cuando la vida arrincona a las personas y les obliga a elegir entre la necesidad y la dignidad, surgen decisiones que jamás habrían imaginado tomar. La desesperación, sobre todo cuando se mezcla con la enfermedad, la pobreza y la soledad, puede empujar a cualquiera a cruzar límites que en circunstancias normales serían impensables. Precisamente, esto fue lo que le ocurrió a una anciana de Polonia.

Una historia que ha conmovido a la opinión pública local: una mujer jubilada de 65 años fue sorprendida intentando salir de un supermercado Lidl con varios productos no pagados. Los hechos ocurrieron el pasado mes de noviembre en la ciudad de Oświęcim, cuando la anciana hambrienta y enferma de cáncer tomó una decisión desesperada y optó por llevarse comida que no podía permitirse.

Su pensión, insuficiente para cubrir tanto los tratamientos médicos como sus gastos básicos, la había dejado sin alternativas. Lo que no imaginaba era que, en lugar de recibir un castigo ejemplar, encontraría en la policía una inesperada muestra de empatía que cambiaría por completo el rumbo de aquella amarga mañana. Cuando patrulleros locales acudieron al lugar optaron por ayudarla en vez de condenarla.

Un ejemplo de solidaridad

Según recoge Fakt, la anciana fue pillada robando varios alimentos por un valor aproximado de 80 zlotys (unos 19 euros). Al ser interrogada, entre llantos y angustia, explicó que su pensión de 1.500 zlotys (aproximadamente 355 euros) apenas le alcanza para facturas y medicación. Además, padece cáncer y estaba esperando ingreso hospitalario, por lo que ese mes no tenía dinero para comer. 

La reacción de los agentes llamó la atención: tras comprobar que la mujer no tenía antecedentes por hechos similares, los policías la amonestaron verbalmente y la pusieron en contacto con los servicios sociales del municipio para buscar apoyo permanente. Además, pagaron los productos que la mujer llevaba en la cesta y se los devolvieron. Las autoridades locales han explicado que la decisión respondió a la situación de vulnerabilidad de la afectada.

El caso no se quedó ahí, sino que la difusión de la noticia desencadenó una oleada de solidaridad. Asociaciones locales y vecinos han organizado recogidas de alimentos y pequeñas donaciones para ayudar a la mujer hasta que sus circunstancias mejoren. La policía local también ha ofrecido canalizar las ayudas a través del Centro de Servicios Sociales de Oświęcim y de la asociación “Pokolenia” para asegurarse de que reciba apoyo continuado.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 