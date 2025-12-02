Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Multan a un jubilado por colocar su viejo tractor en plena ciudad y resulta que fue víctima de un delito aún más complejo
Multan a un jubilado por colocar su viejo tractor en plena ciudad y resulta que fue víctima de un delito aún más complejo

Al final no tendrá que pagar la sanción. 

Carlos Ramos
Personas en un tractor, en una imagen de archivo.
Personas en un tractor, en una imagen de archivo.ProfessionalStudioImages

Miles de españoles cogen el coche a diario, ya sea para ir al trabajo, para hacer un recado o para realizar un viaje de placer. Algunas de estas tareas exigen llegar al destino con prisa, lo que hace que se presione más fuerte el pedal del acelerador y lleguen las correspondientes multas. 

Cuando se piensan en infracciones de tráfico, a la mente de la mayoría se vienen a la cabeza un coche o una moto, pero en este caso fue un tractor el vehículo con el que se cometió el exceso de velocidad, pero el caso escondía un delito mucho más complejo, de acuerdo al medio CarandDriver

Un jubilado del pueblo francés de Saint-Jean d’Étreux recibió en su domicilio una multa de 135 euros por exceso de velocidad después de que las autoridades vieran a su tractor circulando por las calles de París, en las proximidades del Museo del Louvre. 

La estupefacción del jubilado fue mayúscula al leer la ciudad. Su vehículo de 1977 se encontraba en su pueblo y era materialmente imposible que dicho tractor pudiera recorrer los 400 km que separan la localidad con la capital francesa, teniendo en cuenta que la máquina no puede superar los 20km/hora.

Una trama detrás

Las autoridades comprobaron los hechos y concluyeron que el jubilado había sido víctima de un delito de robo de matrículas. El mismo presentó una denuncia en la policía ante tales hechos, la cual le evitará pagar la multa de 135 euros. 

¿Qué hacer si te roban la matrícula del coche?

De acuerdo al artículo 68 de la Ley de Tráfico de España, es obligatoria la matriculación de un vehículo y la instalación de las placas de matrícula correspondientes. Tal y como relatan en Race, las multas vinculadas a las matrículas pueden ir desde los 200 a los 6.000 euros en función de la gravedad de la infracción. 

La sanción por circular sin matrícula, ya sea porque te la han robado o la has perdido, asciende a 200 euros. Ante ello, el procedimiento pasa por denunciar la pérdida o el robo en instancias policiales, llamar al seguro del coche alertando de la situación para que así te instalan una matrícula nueva y conseguir un duplicado de la matrícula robada. 

