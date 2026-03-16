La reapertura de la línea de AVE Madrid-Málaga se retrasa a después de Semana Santa

Imagen de archivo del interior de la estación de tren María Zambrano, en Málaga (Andalucía).

El presidente de el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), Pedro Marco de la Peña, ha afirmado este lunes que no prevé reabrir la línea del tren de alta velocidad a Málaga, cortada por un desprendimiento de tierras, antes de la última semana de abril.

Eso supone un retraso sobre la fecha inicialmente prevista -el 23 de marzo- de restablecimiento de la circulación en este tramo, que está cortado desde el 18 de enero, ya que antes del desprendimiento estaba interrumpido por el accidente de Adamuz (Córdoba).

El corte obliga a realizar por carretera el trayecto entre Málaga y la estación de Antequera-Santa Ana, mientras que desde allí hasta Madrid los usuarios viajan en tren.

A la espera de pérdidas millonarias en la Costa de Sol y de la respuesta legal de la Junta de Andalucía

La interrupción del AVE directo Madrid-Málaga originará pérdidas millonarias en la Costa del Sol en un periodo turístico clave como es la Semana Santa, según ha denunciado el sector. La Junta de Andalucía advirtió de que planteará medidas legales si en Semana Santa, que empieza el 29 de marzo, no estaba restablecida esta conexión.