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La reapertura de la línea de AVE Madrid-Málaga se retrasa a después de Semana Santa
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La reapertura de la línea de AVE Madrid-Málaga se retrasa a después de Semana Santa

La primera previsión del 23 de marzo se aplaza a la última semana de abril con la decisión del organismo ferroviario Adif.

Redacción HuffPost
Agencias
Imagen de archivo del interior de la estación de tren María Zambrano, en Málaga (Andalucía).
Imagen de archivo del interior de la estación de tren María Zambrano, en Málaga (Andalucía).Geography Photos/Universal Images Group via Getty Images

El presidente de el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), Pedro Marco de la Peña, ha afirmado este lunes que no prevé reabrir la línea del tren de alta velocidad a Málaga, cortada por un desprendimiento de tierras, antes de la última semana de abril.

Eso supone un retraso sobre la fecha inicialmente prevista -el 23 de marzo- de restablecimiento de la circulación en este tramo, que está cortado desde el 18 de enero, ya que antes del desprendimiento estaba interrumpido por el accidente de Adamuz (Córdoba).

El corte obliga a realizar por carretera el trayecto entre Málaga y la estación de Antequera-Santa Ana, mientras que desde allí hasta Madrid los usuarios viajan en tren.

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