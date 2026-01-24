Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Alejandro, español, en su primer día buscando trabajo en Suiza: "A buscar un futuro mejor al precio que sea"
“Sin el idioma… me tengo que ceñir a lo que hay”, reconoce.

Suiza de la ciudad de zurich con banderas en Fachada de edificio
Cada vez más españoles hacen las maletas y miran fuera en busca de oportunidades que no encuentran en casa. La falta de estabilidad laboral, los salarios ajustados y las dificultades para acceder a una vivienda empujan a muchos jóvenes a emigrar con la esperanza de mejorar su calidad de vida. Países como Suiza se han convertido en destino recurrente para quienes están dispuestos a empezar de nuevo con tal de construir un futuro más sólido.

Este es el caso de Alejandro Muñoz, un valenciano de 31 años afincado hasta hace poco a Barcelona que ha decidido dar el salto y mudarse a Suiza. Llegó con una maleta, sin dominio del alemán y con el inglés “prácticamente nulo”. El joven pasó su primer día en suelo suizo recorriendo agencias, bares y foros de empleo con el objetivo de informarse sobre la mejor manera de instalarse y buscar trabajo.

El creador de contenido ha comenzado una serie en redes sociales donde va a documentar todo su proceso de adaptación a su nueva vida. “He venido aquí a buscar un futuro mejor al precio que sea”, resume en el primero de los vídeos. Su testimonio resume la mezcla de pragmatismo y urgencia que experimentan muchos jóvenes españoles que están poniendo rumbo a Suiza en los últimos meses.

“Tampoco tengo opción de elegir”

Alejandro explica que su experiencia laboral es variada: ha trabajado en cadenas de producción, en servicios de limpieza, en montaje y desmontaje de eventos y, hasta hace poco, como vigilante de seguridad del metro de Barcelona. Sin embargo, reconoce que no saber alemán condiciona mucho sus opciones: “Sin el idioma… me tengo que ceñir a lo que hay”, asumiendo que, al menos al principio, deberá aceptar los trabajos disponibles mientras trata de asentarse y ganar tiempo para adaptarse al país y aprender la lengua.

En su relato aparece también la advertencia sobre el plazo temporal para regularizar estancias y tramitar permisos si se pretende establecer de forma continuada en el país. La mujer que le acompaña en la conversación explica que tiene tres meses de plazo para buscar trabajo y vivienda y, por ende, poder solicitar el permiso. Un margen de tiempo que añade presión a sus primeros días en Suiza y convierte cada jornada en una carrera contrarreloj.

La normativa suiza contempla distintos escenarios: ciudadanos de la UE/EFTA pueden realizar actividades por un periodo corto sin necesidad de un permiso formal, pero para estancias o empleos que excedan los 90 días hay que iniciar trámites de registro o solicitar el permiso correspondiente ante las autoridades. Esa barrera administrativa es uno de los principales desafíos que suelen relatar quienes emigran a Suiza.

Alejandro, que dice haber venido “a la aventura” y alojarse primero en un B&B, acude a sitios especializados en busca de información y orientación para dar los pasos con seguridad. Su caso pone en primer plano una decisión que hoy repiten muchos jóvenes: priorizar la estabilidad económica y laboral aunque ello suponga empezar desde abajo y adaptarse a empleos a priori menos cualificados. “Tampoco tengo opción de elegir, ¿no?”, dice en el vídeo, unas palabras que ilustran la tensión entre ambición y realidad práctica en la emigración actual. 

Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

