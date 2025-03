Portugal manda un serio aviso a sus conductores en España: en estos casos tu carnet de conducir no sirve en ese país

Aunque España y Portugal forman pare de la Península Ibérica y para infinidad de asuntos legales, sociales y económicos ambos países establecen criterios unificados o de colaboración, no es así con todos los asuntos.

Y es que, en Portugal desde hace un tiempo, no hace falta que los conductores lleven consigo el carnet de conducir físico, gracias a una aplicación creada por el gobierno luso y llamada id.gov.pt. En esa app una persona puede guardar digitalmente todo tipo de documentos personales: carnet de identidad, de conducir, tarjeta ciudadana y el seguro del automóvil.

Es en este punto en el que ambos países no comparten normativa, ya que en España dicha aplicación no es aceptada, de modo que si un conductor portugués conduce por nuestro país, tendrá que llevar con él el carnet físico. Esta información también ha sido compartida por el gobierno portugués para aquellos despistados que no conozcan la normativa.

La única opción de que un documento digital sea aceptado por las autoridades españolas, es exportando en PDF el certificado digital incluido en la solicitud, y que está junto a la firma digital reconocida y certificada por Portugal y por el Reglamento 910/22014 de la UE.

Por contra y aunque parezca paradójico, en Canadá sí que les está permitido a los portugueses presentar el documento de forma digital. Y no solo en el país norteamericano, sino también en otros lugares como Nueva Zelanda o Santo Tomé y Príncipe.