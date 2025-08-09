Preocupación en Europa por la rata del tamaño de un gato que deambula por las casas: "Cuanto más se ignore esto, peor será"

Las plagas son una constante en verano. Animales de diversos tamaños y especies buscan en las casas refugio para combatir el calor o encontrar alimento que llevarse a la boca. En España, las más comunes pasan por las cucarachas, las moscas, los mosquitos, las chinches y las hormigas, pero en otros puntos de Europa ya está empezando a preocupar la presencia de animales en las casas de un tamaño mucho más considerable.

En el norte de Inglaterra, según el medio HNA de acuerdo a lo publicado por The Independent, una vecina del condado de Northumberland no cabía en su asombro al ver como una rata gigante deambulaba por su casa. El roedor provocó un gran susto a los empleados del control de plagas que consiguieron capturarlo y que, tal y como apuntan, tenía un tamaño similar al de un gato pequeño.

Los hechos ocurrieron el pasado mes de julio cuando la mujer dio la voz de alarma al escuchar ruidos provenientes de las paredes y techos de su casa. Los técnicos acudieron a la residencia ubicada en el distrito de Normanby y vieron a un animal oculto entre los muebles del hogar. Lo que en un principio se pensaba que era un gato, dado sus 55,88 centímetros, acabo siendo una rata, que la bautizaron como posiblemente la más grande vista en Inglaterra.

No es un hecho aislado

Los concejales de la localidad, David Taylor y Stephen Martin, hablan de que la proliferación de ratas es común en diferentes rincones de la ciudad. Los roedores deambulan habitualmente en callejones, contenedores de basura y ahora en las casas, lo que ha despertado la preocupación sobre una plaga por la que ya exigen medidas contundentes al Gobierno. "Cuanto más se ignore esto, peor será", sostiene Taylor.

En Europa, esto no es un caso aislado. En España, tal y como apuntan desde el Faro de Vigo, en abril fue hallada un rata gigante en Cabral. El ejemplar en concreto era un coipú, una especie invasora de orígenes sudamericanos que, de acuerdo al tabloide, es probable que hubiera llegado a tierras españolas procedente de Francia.