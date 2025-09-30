Presentan la turbina eólica de 60 metros flotante: genera una potencia atronadora y aún quedan los toques finales

Un trabajador sobre una turbina eólica, en una imagen de archivo

En la Universidad de Tsinghua (China) se ha presentado una turbina eólica con una potencia de 1,2 megavatios. Hasta ahí todo es normal. Sin embargo, lo que hace diferente a esta turbina eólica del resto es que la misma flota en el aire.

En concreto, el aparato cuenta con una longitud de 60 metros y una anchura de 40 metros. Su funcionamiento se basa en una docena de rotores que se encuentran dispuestos en una esfera de la misma forma que lo están los números en un reloj.

La gran ventaja que aporta el hecho de que esta turbina eólica sea flotante es que puede recoger el viento existente en altura. En ese sentido, cabe destacar que por encima de los 500 metros de altura sobre la superficie terrestre, los vientos son relativamente constantes.

De hecho, para aprovechar el viento en altura, se han construido algunos generadores (no flotantes) de gran altura. Por ejemplo, en la ciudad alemana de Brandeburgo existe un modelo experimental de 300 metros de altura.

Volviendo a este proyecto de la Universidad de Tsinghua, los investigadores prevén que la turbina eólica esté completamente terminada en el año 2026 y que la misma cuente con una potencia de casi 4 megavatios.

No obstante, los propios desarrolladores reconocen que no está del todo claro si el rendimiento de esta turbina eólica flotante será significativamente mayor que el de las turbinas eólicas convencionales y si los costes adicionales que supone construir este novedoso aparato acabarán siendo rentables.

Otra de las ventajas de este sistema es que la turbina podría ser capaz de generar electricidad de forma continua, lo que se traduciría en una disminución drástica de los costes de almacenamiento de la energía.

En cualquier caso, aún falta por llevarse a cabo las pruebas de altura, determinantes para esta turbina eólica. En ellas, se examinarán la propiedades aerodinámicas, la estabilidad del aparato y el funcionamiento de los sistemas de refrigeración.