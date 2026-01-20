Primero cebollas, luego leche y ahora miles de patatas: un misterioso cargamento está invadiendo una playa inglesa

Las playas guardan infinidad de tesoros y enseres personales. Desde las típicas monedas, pasando por algunos colgantes con gran valor sentimental, siguiendo con las clásicos juguetes u objetos metálicos que un día se quedaron bajo la arena.

La suciedad de estos espacios ha estado en el foco de debate. Las colillas son uno de los contaminantes más comunes en las playas debido a las sustancias químicas tóxicas que, en numerosas ocasiones, acaban en los océanos.

En España, en los últimos tiempos, se ha querido ampliar los espacios libres de humos en el Plan de Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2024-2027, razón por la cual en algunas playas del país está prohibido fumar. No obstante, en un playa de Inglaterra, los desechos van más allá de las colillas.

Miles de bolsas de patatas fritas

En un precioso paraje de Sussex, concretamente en las playas de sus costas, se han percatado de la presencia de miles de bolsas de patatas fritas que están ensuciando el espacio. Estas se suman a la larga lista de alimentos que han poblado el espacio: cebollas, ajo y latas de leche también se han detectado.

Joel Bonnici y su compañera Trisha, de Eastbourne, caminan regularmente por estas playas y vieron la marabunta de basura que se encontraba allí depositada: "Como todos han estado haciendo, hemos estado recogiendo cosas a medida que avanzamos y estábamos recogiendo las últimas bolsas de cebolla", afirmó la pareja después de ver lo que calificaron como "un mar de patatas fritas", tal y como sostiene el medio inglés The Argus.

Toca limpiar

"Desde la distancia parecía la arena dorada de una playa del Caribe, pero al mirar más de cerca vimos no solo las patatas fritas, sino también bolsas de patatas fritas", subrayó la pareja, quien dedicó varias a recoger todos los desperdicios que se encontraban a su paso.

Los deshechos esparcidos en un espacio donde se encuentran varias colonias de focas suponen un peligro para la supervivencia y bienestar de estos animales, además de que proyectan una imagen muy fea del entorno. "Espero que si viene suficiente gente, podamos despejarlo antes de que termine el fin de semana", afirmaron el pasado sábado, cuando se encontraron con la escena.

La Guardia Costera responde

Por su parte, autoridades informaron que el pasado martes 13 de enero el equipo de rescate de la Guardia Costera de Newhaven se envió a tres contenedores de cargas reportados en Seaford: "Un buque de salvamento contratado recuperó un contenedor frente a a Littlehampton, junto con escombros frente a Beachy Head", explicaron, lo que puede justificar el estado de estos espacios marítimos.

Ya el viernes, vistos los antecedentes, se envió un avión de la Guardia Costera de Su Majestad para vigilar la zona. Durante la jornada no se vieron más cargamentos, si bien un barco avisó el pasado domingo de que había visto fragmentos de un contenedor en las proximidades de Beachy Head.

Por el momento, se siguen con los trabajos de monitorización del contenido de los contenedores y el origen de los mimos. La recuperación de todos ellos continua siendo responsabilidad de los operadores de los buques, que están en comunicación con la mencionada Guardia Costera de Su Majestad.