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Qué se sabe de la rotura de la burbuja de aislamiento en el avión que transportaba a dos evacuados del 'crucero del hantavirus'
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Qué se sabe de la rotura de la burbuja de aislamiento en el avión que transportaba a dos evacuados del 'crucero del hantavirus'

La aeronave ha tenido que hacer una parada de emergencia en Canarias tras negarse Marruecos a prestar asistencia sanitaria y logística.

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
Uno de los aviones empleados para evacuar pasajeros del crucero con síntomas desde Cabo Verde
Uno de los aviones empleados para evacuar pasajeros del crucero con síntomas desde Cabo VerdeEFE/EPA/JEFFREY GROENEWEG

Los sobresaltos y las noticias se suceden en la evolución del brote de hantavirus en el crucero MV Hondius. A la espera de que llegue el barco al puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife, este miércoles se ha vivido un nuevo susto

La incidencia ha afectado al avión ambulancia que transportada desde Cabo Verde —donde permanecía fondeado el crucero— hasta Países Bajos —sede de la empresa naviera— a dos evacuados por su posible contagio de hantavirus

Las autoridades han confirmado que se ha producido una rotura en la burbuja de aislamiento que permitía a los pasajeros sospechosos no tener contacto con nadie más. El problema ha obligado a hacer una parada de emergencia en el aeropuerto de Gran Canaria, toda vez que Marruecos se ha negado a ofrecer cualquier tipo de asistencia.

Aunque inicialmente se informó de una parada técnica para repostar, pocos minutos después se ha conocido el verdadero motivo, que estaría afectando al sistema de respiración asistida de uno de los pacientes sospechosos. 

Una fuente conocedora ha detallado a EFE que para aceptar el aterrizaje de emergencia en el aeropuerto canario se puso a la tripulación la condición de que nadie subiese ni bajase del avión

Ha sido la Delegación del Gobierno en Canarias la que ha confirmado el operativo de emergencia en Gran Canaria, donde se ha preparado un despliegue a toda velocidad para atender un avión medicalizado que tuvo que desviarse cuando ya llevaba rumbo a Marrakech. 

En el aeropuerto marroquí estaba prevista una parada para repostar (esta sí) tras el despegue desde el aeropuerto internacional de Praia (Cabo Verde) y antes de seguir vuelo hacia Ámsterdam.

Su ruta prevista ha cambiado de nuevo y se ha añadido una escala en Málaga previa a continuar hacia Países Bajos, según figura en el servicio de internet especializado en seguimiento de vuelos Flightradar 24, cuestión que aún no ha confirmado el Gobierno español.

La situación del crucero MV Hondius, con 146 personas a bordo, ha provocado fricciones en las últimas horas entre el Gobierno de España y el Ejecutivo regional canario, después de que el primero accediera a petición de la Organización Mundial de la Salud a que el barco vaya a la isla de Tenerife para desembarcar al resto de pasajeros y tripulantes, algo a lo que se opone esa región autónoma. EFE

 

Miguel Fernández Molina
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Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Sobre qué temas escribo

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

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